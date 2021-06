失婚Kim不想被前夫捆綁

40歲真人騷女星Kim Kardashian今年2月入紙申請與饒舌天王Kanye West離婚,一直沒提及離婚一事的Kim,日前在真人騷《Keep Up With The Kardashians》談及離婚。Kim表示:「他(Kanye)是一個值得支持的人,但一直要跟著他四處走,我已做不到了,我不可再被他捆綁,當然我也是失敗者。」