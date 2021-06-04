女神杜小喬有隻心靈伴侶貓

杜以辰(原名：杜小喬)是元祖YouTube女神，曾連續三年入選「高登女神總選」十大，IG有37萬followers，現是全職藝人。杜以辰有隻貓貓，當她不開心，貓貓就會走到身邊陪伴著，絕對是杜以辰的心靈伴侶。撰文：畸豬

杜以辰愛貓叫俊俊，今年五歲，「俊俊是英國短毛貓仔，雖然牠經常擺出高傲、冷漠姿態，但牠亦有細心一面，例如我不開心時，牠識得陪我身邊；我工作做到煩厭時，牠又會坐在我附近，感覺像跟我一起作戰。」

喜歡捐窿捐罅

杜以辰有時放工回家感到不開心，想想下就哭了，俊俊總會愕然地望住她，就像看透心情，想跟主人說話。「俊俊甚至走到我身邊，用個頭撞一撞我，我相信牠這個動作是向我示好，或者作出安慰。俊俊都有頑皮時候，牠很愛捐窿捐罅，有幾次是完全找不到牠，因牠打開櫃桶，自己走入去，每次我都嚇到心都離。」杜以辰養貓原因，是很想有一個心靈伴侶：「我不知道會否有合適的貓對象，但我很好彩遇到俊俊，牠陪伴我之餘，又給我空間，我最鍾意打開門一刻，俊俊總會開心地迎接我，感覺好開窩心。」

用針筒餵奶

杜以辰曾養過兔仔，但不懂好好照顧牠，「如想養兔仔，真的要細閱有關兔仔的飼養守則，例如兔仔的肚很敏感等問題。」杜以辰說很幸運有俊俊，自牠3個月大開始現在也一起生活：「俊俊小時候，我用針筒去餵牠飲奶，牠會周圍尿尿，發脾氣時還在床下便便，又會早上5點幾叫我起身。與俊俊相處5年，我每次出門見牠依依不捨的眼神，令我唔捨得離開。」俊俊就似提早經歷照顧小生命一樣，需要耐性和愛心，俊俊與杜以辰互相傳愛，就可製造更加多美好回憶。