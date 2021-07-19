姜濤Anson Lo首套台劇《超感應學園》8月播

人氣男團MIRROR成員姜濤與Anson Lo(盧瀚霆)去年往台灣拍攝的劇集《超感應學園》，將於8月7日開播，劇集日前推出預告片、宣傳海報劇照和角色介紹，姜濤在劇中演香港僑生「西多土」，在已發放的劇照中，不乏「姜SON」的合照，鏡粉們熱切期待。此劇將於台灣的八大戲劇台播映，暫時未知ViuTV會否同步播放。

姜濤演「西多士」

《超感應學園》集合校園、靈異、愛情等元素，故事圍繞一群大學生，其中姜濤飾演21歲的電影社社長「西多土」，是心理系三年級的學生，口頭禪是「嗯，好啊！」，個性隨和從不拒絕任何人的請求，加入超感社後，扮演協調社員的和事佬。他與「超自然感應社」(超感社)社長石頭(蔡凡熙飾)等人探靈拍片，他受託扮鬼以協助石頭奪居校花學妹安培(林思廷飾)的芳心，詎料發生意外，石頭溺斃。靈魂出竅的石頭遇上陰間引路人方小路(劉奕兒飾)，兩人與「西多士」等超感社成員，齊齊為亡魂完成遺願。

「姜SON」合體

在發放的劇照與資料中，暫未有Anson Lo的角色介紹，但從劇照所見，身穿校服的Anson Lo與姜濤有不少合照，而他曾在訪問中提及自己演初到步的香港僑生。雖暫未知劇集在香港播放的安排，但熱切期待的姜糖(姜濤粉絲)火速以「西多士」的留言洗版。值得一提是，在劇中演校花的林思廷，正是姜濤《愛情簽證申請》MV的女主角。至於憑《通靈少女》爆紅的蔡凡熙，先後曾獲台灣金馬獎和金鍾獎的最佳新演員提名，他與同劇的劉奕兒曾於九把刀執導的《報告老師！怪怪怪怪物！》合作。同劇還有百白和洪群鈞。