孖姜濤「母子檔」賣月餅 花姐開心到瞓唔著？

姜濤早前接拍月餅廣告，更夥拍經理人花姐「母子檔」上陣。今次廣告講述花姐站在窗前品嚐姜濤送上的雪糕月餅，導演要求花姐要將「慈母」的內心情感表露出來，品嚐雪糕月餅時更要帶有少女心的甜樣，花姐拍了幾take後導演已收貨。

至於姜濤，因為要模擬在月球上的無重狀態下食雪糕月餅，他要一邊用想像力做動作表達無重狀態，一邊兼顧食雪糕月餅，需要講求全身協調，姜濤笑言：「很樂意導演叫我試多幾個take，可以乘機食多幾啖雪糕月餅。」

二人首次一齊拍電視廣告，花姐表示拍攝前一晚有「瞓唔著」，她說︰「因為我擔心如果我叻過姜濤，他會好冇面！竟然我這樣的師奶贏他就不好意思啦！」在旁的姜濤亦表示拍攝前兩晚已經開始「瞓唔著」，一直好期待，但又有點緊張，見到工作人員為花姐化妝、整頭，感覺好新鮮。被問到互評對方的表現，二人互送高帽，姜濤先稱讚表示：「花姐進度好快，要向她多多學習，好開心可以跟這位知名經理人合作。」花姐回敬：「姜濤演技進步很多！我好開心，今次是我第一個月餅廣告，可以和香港知名的姜濤先生合作，我好高興！得到姜濤師兄的指教，我覺得自己進步很多！」姜濤回應：「不敢當，希望長做長有。」

拍攝期間，姜濤經常迴避花姐的眼神，花姐忍不住問姜濤是否不願意跟她合作？姜濤靦腆說：「老實說，我真是第一次拍攝時見到異性不敢直視！」花姐聽後興奮說：「你竟然當我是異性？！幾十年來沒有人當我是異性的，好開心姜濤當我是異性！」事後姜濤認真地解釋與花姐一同拍攝時頻頻「抖大氣」和不敢直視，是因為：「花姐為人比較嚴格，拍攝時感受她的凌厲眼光，有少許壓力，和她第一次一齊拍廣告不是太習慣，不太敢望她。」