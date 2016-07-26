宋宛穎承傳選美世家 曾志偉解釋黑面真相

《2021香港小姐》圓滿結束，冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及季軍邵初等，賽後接受傳媒訪問。宋宛穎稱來自選美世家，直言晉身五強已達標，能夠奪冠是超額完成。昨日下午她們出席活動，席間曾志偉為港姐選舉時黑面解畫。

宋宛穎的媽媽文寶雪，是1990年澳門小姐亞軍，曾與袁詠儀同屆角逐華姐(1991年)，而文寶雪的堂姊文雪兒，則是同屆澳門小姐冠軍。宋宛穎稱母親身在澳門，未有到場支持，但外婆則在現場觀看，「估唔到多年後由我來承傳選美世家。」問她選美結束最想做甚麼，她稱為選美減掉16磅，現在最想與眾佳麗大吃大喝。

肥姐教落 唔理台下手勢

提到前晚港姐決賽頒發「最上鏡小姐」時發生問題，志偉在台下黑面，兼跟工作人員「了解」，他否認黑面並笑說︰「係咪現場打燈唔夠光，所以黑咗啲呀。」志偉指，當時見工作人員不停打手勢示意拉長時間，於是上前了解，原來台上有8位佳麗，另外4位佳麗因為換錯衫趕不及出場。他稱事後跟司儀及工作人員檢討，並指當時「最上鏡小姐」得主已在台上，可以照頒獎不用等其餘4位，並稱︰「同佢哋分享做司儀嘅經驗，以前肥姐教唔好理台下手勢，最緊要台上冇錯就得啦！」