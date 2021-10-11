小栗旬《日本沉沒》首播收視高開

今季日劇注目作TBS連續劇《日本沉沒—希望之人—》昨晚(10日)首播，首集收視達15.8%，打破春季劇阿部寬《東大特訓班2》的14.8%及鈴木亮平《TOKYO MER~流動急症室》的14.1%收視，暫時成為今年連續劇首播收視冠軍。

改編自作家小松左京1973年同名小說的《日本沉沒》，講述小栗旬飾演的環境省官員，不擇手段為求達到政界高位，期間要面對田所雄介(香川照之飾)發表日本於2023年遇上巨大災難的預言，令小栗旬的政途面臨巨大阻力。

真實地震助收視

《日本沉沒》開播前兩天，關東地區發生5級地震，令人聯想到《日本沉沒》即將播出，由於太過巧合，有助劇集收視。果然，《日》首播收視創下佳績。小栗旬表示：「以官僚視角面對日本災難，演繹方面有一定難度。最恐怖是不知災難幾時來臨，所以拍攝時有種心寒感覺。」《日本沉沒》演員陣容強勁，除了小栗旬，還有松山研一、仲村亨及中村杏等演出。

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