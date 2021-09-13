尚氣｜劉嘉玲飛澳洲探班 梁朝偉加入Marvel全靠老婆一個舉動
12 小時前
尚氣｜劉嘉玲飛澳洲探班 梁朝偉加入Marvel全靠老婆一個舉動
影帝梁朝偉參演Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），其光芒完全蓋過主角劉思慕，他的演出也獲外媒大讚是最有型的奸角。
梁朝偉的太太劉嘉玲，於社交平台上載她坐在印有《尚氣與十環幫傳奇》名字的導演凳，並用英文留言表示在尋找十環，照片更可見到數名工作人員。原來話說去年2月，劉嘉玲分享過到澳洲的照片，相信當時她以經理人身份陪同梁朝偉到當地拍戲。
《尚氣》導演聯絡 梁朝偉正值方假
今次梁朝偉與Marvel合作，劉嘉玲的確功不可抹。梁朝偉在較早前的訪問中提到，當時《尚氣》的導演聯絡他時，他正值放假，劉嘉玲得知後，著他一定要回覆對方，其後他跟導演透過視像交談，過程相當愉快，最後決定答應飾演「文武」一角，觀眾才能在《尚氣與十環幫傳奇》看到他的精彩演出。
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