Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
尚氣｜劉嘉玲飛澳洲探班 梁朝偉加入Marvel全靠老婆一個舉動
12 小時前
#Hashtags
劉嘉玲梁朝偉尚氣尚氣與十環幫傳奇澳洲
尚氣｜劉嘉玲飛澳洲探班 梁朝偉加入Marvel全靠老婆一個舉動
news-images
梁朝偉在訪問中表示，導演找他時，因為放假未有接聽電話，是劉嘉玲著他回覆對方，才成功促成合作。

影帝梁朝偉參演Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），其光芒完全蓋過主角劉思慕，他的演出也獲外媒大讚是最有型的奸角。

news-images
劉嘉玲上載當時監場的照片。

梁朝偉的太太劉嘉玲，於社交平台上載她坐在印有《尚氣與十環幫傳奇》名字的導演凳，並用英文留言表示在尋找十環，照片更可見到數名工作人員。原來話說去年2月，劉嘉玲分享過到澳洲的照片，相信當時她以經理人身份陪同梁朝偉到當地拍戲。

news-images
劉嘉玲當時陪梁朝偉飛到澳洲。

《尚氣》導演聯絡 梁朝偉正值方假

今次梁朝偉與Marvel合作，劉嘉玲的確功不可抹。梁朝偉在較早前的訪問中提到，當時《尚氣》的導演聯絡他時，他正值放假，劉嘉玲得知後，著他一定要回覆對方，其後他跟導演透過視像交談，過程相當愉快，最後決定答應飾演「文武」一角，觀眾才能在《尚氣與十環幫傳奇》看到他的精彩演出。

相關新聞：

尚氣｜5個神秘劇情彩蛋 為新一代《復仇者聯盟》鋪路

影評｜《尚氣與十環幫傳奇》拓展Marvel電影宇宙

尚氣｜梁朝偉又出海 曾參加帆船賽拎亞軍

尚氣｜吳彥祖帶囡囡撐梁朝偉楊紫瓊 讚《尚氣》好好睇

尚氣｜老公打爛醋埕 陳法拉：證明我演得好

尚氣｜獲美影評大讚：是《黑豹》以來最好Marvel電影

尚氣｜劉嘉玲飛澳洲探班 梁朝偉加入Marvel全靠老婆一個舉動

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/尚氣｜劉嘉玲飛澳洲探班-梁朝偉加入marvel全靠老婆一個舉動-284618
#Hashtags
劉嘉玲梁朝偉尚氣尚氣與十環幫傳奇澳洲
Am730

任何韻詩演唱嘉賓 黃耀明只想唱歌

天佑離巢黃又南被圍攻 經理人︰「又藍」對Shine最大侮辱

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
任何韻詩演唱嘉賓 黃耀明只想唱歌
Am730
Am730
天佑離巢黃又南被圍攻 經理人︰「又藍」對Shine最大侮辱
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多