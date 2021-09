尚氣|劉嘉玲飛澳洲探班 梁朝偉加入Marvel全靠老婆一個舉動

影帝梁朝偉參演Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),其光芒完全蓋過主角劉思慕,他的演出也獲外媒大讚是最有型的奸角。

梁朝偉的太太劉嘉玲,於社交平台上載她坐在印有《尚氣與十環幫傳奇》名字的導演凳,並用英文留言表示在尋找十環,照片更可見到數名工作人員。原來話說去年2月,劉嘉玲分享過到澳洲的照片,相信當時她以經理人身份陪同梁朝偉到當地拍戲。

《尚氣》導演聯絡 梁朝偉正值方假

今次梁朝偉與Marvel合作,劉嘉玲的確功不可抹。梁朝偉在較早前的訪問中提到,當時《尚氣》的導演聯絡他時,他正值放假,劉嘉玲得知後,著他一定要回覆對方,其後他跟導演透過視像交談,過程相當愉快,最後決定答應飾演「文武」一角,觀眾才能在《尚氣與十環幫傳奇》看到他的精彩演出。

