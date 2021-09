尚氣|北美票房贏《黑寡婦》暫登最賣座片

Marvel首部華人超英片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),自本月3日北美上映至今走勢強勁,票房已超越另一超英片《黑寡婦》(Black Widow)。網站Variety報道,《尚氣》上周的北美票房收360萬美元,總票房達1.86億美元,超越《黑寡婦》的1.83億美元,有望連續4周票房冠軍之餘,也暫成今年北美最賣座電影,預計周六、日後的票房衝破2億美元。至於《尚氣》在港票房亦已破5,000萬港元。全球票房方面,《尚氣》未能在中國上映,失去大市埸下票房只排第6位。

相關新聞:

角色原創者要求終止合作

另外,早前有報道指,創作出鐵甲奇俠、雷神、蟻俠及蜘蛛俠等角色的漫畫家Larry Lieber、Don Rico,以及已故的Steve Ditko,早前根據版權條例,打算回收角色版權,於是向迪士尼提出終止合作。其中Steve Ditko的遺產管理人甚至表明,Marvel必須在2023年6月放棄Steve Ditko所創造的角色之版權。有傳迪士尼正打算就此事提出訴訟,大有機會與多位漫畫角色原創者對簿公堂。

根據版權條例,原創者或其繼承人出售角色版權後,有權在一段日子後收回版權,此舉是保障創作者或其繼承人可擁有更長的控制權。

更多娛樂新聞: