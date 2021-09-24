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尚氣｜北美票房贏《黑寡婦》暫登最賣座片
6 小時前
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尚氣與十環幫傳奇Marvel黑寡婦
尚氣｜北美票房贏《黑寡婦》暫登最賣座片
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梁朝偉有助《尚氣》在港票房成績。

Marvel首部華人超英片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)，自本月3日北美上映至今走勢強勁，票房已超越另一超英片《黑寡婦》(Black Widow)。網站Variety報道，《尚氣》上周的北美票房收360萬美元，總票房達1.86億美元，超越《黑寡婦》的1.83億美元，有望連續4周票房冠軍之餘，也暫成今年北美最賣座電影，預計周六、日後的票房衝破2億美元。至於《尚氣》在港票房亦已破5,000萬港元。全球票房方面，《尚氣》未能在中國上映，失去大市埸下票房只排第6位。

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《尚氣》令寂寂無名的劉思慕成超級英雄。

角色原創者要求終止合作

另外，早前有報道指，創作出鐵甲奇俠、雷神、蟻俠及蜘蛛俠等角色的漫畫家Larry Lieber、Don Rico，以及已故的Steve Ditko，早前根據版權條例，打算回收角色版權，於是向迪士尼提出終止合作。其中Steve Ditko的遺產管理人甚至表明，Marvel必須在2023年6月放棄Steve Ditko所創造的角色之版權。有傳迪士尼正打算就此事提出訴訟，大有機會與多位漫畫角色原創者對簿公堂。

根據版權條例，原創者或其繼承人出售角色版權後，有權在一段日子後收回版權，此舉是保障創作者或其繼承人可擁有更長的控制權。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/尚氣｜北美票房贏《黑寡婦》暫登最賣座片-286233
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