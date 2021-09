尚氣|愛演奸角貪夠複雜 梁朝偉對「文武」 非大壞蛋曾感失望

影帝梁朝偉在Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中扮演尚氣的父親「文武」。最近他接受不同平台訪問,分享拍攝過程同感受。日前他接受Do姐的電台訪問,他直言恨演壞人,但當他看過劇本之後,發現文武一角並非他所想的壞人,因而一度感到頭痕。

他表示愛演反派是因為這些角色會比較複雜,思想有別正派角色。他指Marvel一直對劇本、角色非常保密,就算導演跟他視像會議時,對角色並不了解,甚至獲告之因他有十環的關係,所以不用應付太多武打場面。直至收到劇本,才知角色有不少打鬥場面,而且也不是他想像的大反派,曾一度感到失望,認為「文武」的角色是比較有人性,相信是Marvel想以另一角度演繹奸角。他又特別多謝服裝部的同事,因為他們派人為他度身試衫的時候,才令他對角色有多一點了解。

Do姐在訪問中表示曾問過梁朝偉何時退休,當時對方告之打算36歲便退下來。梁朝偉表示做演員很辛苦,但隨住成長,經歷的事情,個人價值觀有所改變,近十年自己的心態也比較放鬆,直言「想做就做,累就停下,有興趣就做」。問到他若不想演員,打算做甚麼,他說想做運動員,更表示自己對不同種類的運動都大感興趣,尤其是水上運動,如風帆、滑水等。他表示對跑步及行山不感大興趣,認為跑步的變化不大,而水上運動可以跟大自然接觸。

Do姐又問到不拍戲的時候會做甚麼,梁朝偉表示會每天做2小時運動,然後自己煮午餐,外出玩帆船和滑水,之後看下書便吃晚餐。Do姐聞言大呼沉悶,但梁朝偉表示帆船和滑水的感覺每次不同,自覺生活相當精彩。