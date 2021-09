尚氣|被指辱華 劉思慕︰感謝所有中國漫威粉絲

由劉思慕、梁朝偉及陳法拉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),至今在內地仍未定上映日期,有指因「滿大人」一角辱華,也有傳劉思慕的樣貌跟國家領導人相似,所以電影遭禁播。

劉思慕言論被指辱華

早前「帝吧官微」找來劉思慕在加拿大建國150周年訪問的截圖,他提及到,父母跟他描述中國有餓死人的情況,活像第三世界國家,於是選擇移居到加拿大。他的訪問內容被指辱華,有網民更斥劉思慕的言論抹黑中國。事隔多日,他在IG限時動態發文,似是回應有關指控。

特意用簡體中文答謝中國粉絲

劉思慕指西方媒體經常忽略報道,他們早從世界各地得到非常巨大的支持,包括中國粉絲。他認為周遭的媒體也分化大家,讓大家反目成仇。他續說︰「我看到大家的善意與同理心,我知道我們有來自世界各地的粉絲,都在引頸期盼這部電影,等待和我們一起創造歷史」最後他更以簡體字寫上︰「感謝中國所有漫威粉絲!」

相關新聞:

尚氣|被指辱華 劉思慕︰感謝所有中國漫威粉絲