工人集體劈炮｜蔡一鳳湊B搞到勞損 感恩朋友仗義幫忙

亞視前高層盛品儒及太太蔡一鳳家中的外籍傭人先後辭職，由以往6位工人姐姐及兩名司機，到現時家中只餘一名外籍司機，令到蔡一鳳手忙腳亂。除了去信勞工處投訴中介公司外，她亦搬到鄰近奶奶的地方居住，以便奶奶幫忙照顧。昨日她上載個人照分享最新情況，相中見到她其中一隻手受傷。

蔡一鳳稱事件曝光之後，收到好多朋友問候，當中有親友主動幫忙照顧小朋友，亦有不少人為她介紹本地保姆、工人姐姐，她又感激留下來的外籍司機，她直言「非常非常感恩，不幸之中的大幸。」她指經過今次事件之後，反而令一對仔女每日與父母相處時間更長，「聽話了，心情更好，在車上也會哼著歌。」

她又提到因為一對小朋友是孖生姐弟，在餵食時容易出現爭風呷醋的場面，為免他們不開心，所以多由工人幫手餵食，但她並非全部假手他人，自己會做好每月家庭餐單，凡事安排妥當。

提到自己手部受傷，蔡一鳳說︰「特別抱兒女很多時候要兩個一起抱，之前還因而手部肌肉出問題要睇醫生。我從來報喜不報憂，喜歡分享快樂，憂愁留給自己。這次經歷是一個挑戰，不過我明白，適應了沒甚麼大不了的。」樂觀的她表示經過這次大整蠱，學會調整心態︰「因為我產生了信任危機，不過我知道身邊還有這麼多好的工人司機（奶奶的兩位工人盡心盡力幫手照顧小朋友，我的司機更是我們一家對其感恩不盡）。我會沒事的！」