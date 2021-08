幫手宣傳《尚氣》 DJ當奴同劉思慕撞樣

Marvel首套華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)今日在美國舉行首演,男主角劉思慕風騷現身,而梁朝偉則缺席。過去劉思慕的外貌飽受批評,更指他與中國國家主席習近平撞樣。

在香港有不少人認為商台DJ當奴跟劉思慕看上去非常相似,連網絡紅人「King姐」也在網上分享二人的組合照,留言說︰「藝人Donald早前拍畢Marvel電影尚氣,正準備回港接受隔離。」引來少爺占等人留言,而當奴更男主角上身說︰「戲院見,enjoy the movie」。

當奴其後在IG上載多張《尚氣》的電影海報,及劉思慕為外國雜誌拍攝的執面,最後加上身穿白色背心的自拍照,不少人笑言「已經分唔清邊張係改圖」,「最後一張叫尚氣唔接下氣」。他更特意tag了Marvel及《尚氣》的官方IG帳號︰「你班百厭星好啦,儲齊一套。#尚氣#劉慕思#梁朝偉#如果我有份拍Marvel就算扮樹葉都肯#就係楊紫瓊使出功夫時轉動的樹葉#如果真係可以同梁朝偉合照就正」