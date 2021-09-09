幫緊你應援團｜Lokman炮製窩心偶像見面會 Ian親寫心意卡送玻璃骨女粉絲

由MIRROR成員Lokman(楊樂文)、Tiger(邱傲然)及Alton(王智德)伙拍岑樂怡(阿妹)主持的ViuTV全新節目《幫緊你應援團》，絞盡腦汁為主角完成夢想，盼為廣大觀眾帶來暖意。

Lokman被好姊妹情誼感動

繼昨晚(8日)的一集Tiger為視障咖啡師博輝划艇出海圓夢後，今晚播出的第一集，Lokman與阿妹收到Cami的委託，為患有先天性成骨不全症(俗稱玻璃骨)的好友斌琳帶來驚喜，達成斌琳見偶像Ian的願望。斌琳講過最喜歡Ian的笑容夠陽光及溫暖，唱歌亦好聽。Lokman覺得Cami及斌琳這對好朋友的關係很難得，在能力範圍裡盡力幫忙，所以他親自跟Ian及經理人講，終於可以促成這件美事。

怕羞Ian送心意卡

製作組先安排阿妹與Cami與斌琳去愉景灣閒逛，而另一邊廂Lokman則與Ian準備驚喜現身。斌琳見到偶像Ian，心情非常激動，而Ian亦親自寫了張心意卡送給斌琳，害羞的他著斌琳回家才可以閱讀心意卡的內容。

相關新聞：

幫緊你應援團｜Lokman炮製窩心偶像見面會 Ian親寫心意卡送玻璃骨女粉絲