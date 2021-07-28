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得失無法準備 方皓玟：一起撐著過
5 小時前
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人物專訪奧運賽事方皓玟小明你是你本身的傳奇LOSTnFOUND陳柏宇拉闊音樂會SpringofHope假使世界原來不像你預期異流你好嗎漫漫碎徐繼宗林夕鏗鏘說螢火蟲極夜小克人話叱咤我最喜愛的歌曲浮沙
得失無法準備 方皓玟：一起撐著過
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過去一周的奧運賽事，港人的心情如坐過山車，得失勝負之間，想起方皓玟(小明)的《你是你本身的傳奇》。入行20年的小明，終迎來首次紅館個唱，兩度延期的演唱會名為《LOST n FOUND》，「失而復得」不只是演唱會主題，也是對港人的寄語和勉勵，「這兩年我們的生活秩序全改變，少了時間見朋友，失去了一些東西，但其實也學懂從挫折和失敗中，認識自己的弱項和極限，令心靈變得更強大，為自己和香港的將來打拼。」

文：Grace  圖：蘇文傑
化妝：Circle Cheung@ndnco
髮型：Jimmy White@INGULGENCE

演唱會冇嘉賓？
小明原打算在2019年舉行首個紅館騷，但當時取得的11月檔期撞正她與陳柏宇聯乘的「拉闊音樂會」，加上社會氣氛低沉，改期至去年4月，不料遇上嚴峻疫情，再延期至8月26至29日舉行，演唱會名字亦由原初的「Spring of Hope」改為「LOST n FOUND」。首個紅館個唱一再改期，難免感失落，小明直言也曾感無力，「我會聽自己的歌，例如《假使世界原來不像你預期》來鼓勵自己，作品很多時紀錄了某階段的自己或難關，以前自覺很難的關口，原來也跨過了，相信現在也可以。」她認為演唱會延期，換個角度看是賺了籌備和排練時間，小明心情興奮又緊張，「紅館對我意義重大，由細到大被很多紅館騷感染，希望做個good show留下美好回憶。我向來透過歌曲說話，今次的歌單鋪排較精密，不會有嘉賓，但有其他歌手以演唱會成員身份現身。」


彼此照亮與療傷
小明回顧自己的音樂事業，正是從失而復中熬過來。2010年毅然離開大公司，表面看是失去遮蔭大樹，但轉投獨立公司讓她遇上志同道合的音樂團隊，憑《異流》奪得首支冠軍歌，給她動力繼續創作慰藉心靈的作品。小明有感而發，「失去也是值得擁抱的階段，整個人會變得踏實，看清楚自己需要或追求甚麼，有時順風順水，反是真正的lost。」向來我手寫我心的小明坦言，這兩年寫的歌滿載無力感，為免散播負能量，兩首新歌《你好嗎》和《漫漫碎》都是假手於人，猶如給香港人的信，前者由徐繼宗作曲，靈感源自林夕在港台節目《鏗鏘說》的的螢火蟲比喻，順理成章找來林夕填詞，配以長逾1分鐘的史詩式的前奏，映照香港兩年來的動盪，「我最喜歡『信仰信過祈求什麼　惟求成為微弱亮光』這兩句歌詞，一個人的光亮或許微小，若每個人都在自己崗位盡做，積少成多就能照亮世界。」《漫漫碎》則是本地動畫《極夜》的片尾曲，「這歌由小克填詞，講不同年齡的自己交疊，撫平和醫治彼此的傷口，這是當下港人很需要學習的技能，因為每日發生很多奇形怪狀的事。」


我的音樂沒踩界
作為同呼同吸的城中人，小明認為最重要是保持健康和頭腦清醒，調整生活智慧，「當感到絕望時，要有自信心跨過，這條路不孤單，我們一起撐著過。」經歷動盪不穩，小明更捉緊自己的個性，「溫柔中有點倔強，平時沒脾氣，當面對大是大非，會企得很堅定。」時局不穩，曾憑大快人心的《人話》奪叱咤我最喜愛的歌曲，小明在創作上可曾感壓力嗎？她豪爽答道，「我做的音樂沒踩界，我的歌全部都唱得，很幸運能在香港長大和自由創作，當然希望會不變，但很多事不如想像，惟有隨機應變。」小明預告演唱會後推出的單曲《浮沙》，正是反映墮進黑暗漩渦中的懊惱與掙扎。她計劃今年內推出專輯，以音樂梳理思緒及慰藉心靈。


 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/得失無法準備-方皓玟：一起撐著過-278096
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