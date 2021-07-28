得失無法準備 方皓玟：一起撐著過

過去一周的奧運賽事，港人的心情如坐過山車，得失勝負之間，想起方皓玟(小明)的《你是你本身的傳奇》。入行20年的小明，終迎來首次紅館個唱，兩度延期的演唱會名為《LOST n FOUND》，「失而復得」不只是演唱會主題，也是對港人的寄語和勉勵，「這兩年我們的生活秩序全改變，少了時間見朋友，失去了一些東西，但其實也學懂從挫折和失敗中，認識自己的弱項和極限，令心靈變得更強大，為自己和香港的將來打拼。」

文：Grace 圖：蘇文傑

化妝：Circle Cheung@ndnco

髮型：Jimmy White@INGULGENCE

演唱會冇嘉賓？

小明原打算在2019年舉行首個紅館騷，但當時取得的11月檔期撞正她與陳柏宇聯乘的「拉闊音樂會」，加上社會氣氛低沉，改期至去年4月，不料遇上嚴峻疫情，再延期至8月26至29日舉行，演唱會名字亦由原初的「Spring of Hope」改為「LOST n FOUND」。首個紅館個唱一再改期，難免感失落，小明直言也曾感無力，「我會聽自己的歌，例如《假使世界原來不像你預期》來鼓勵自己，作品很多時紀錄了某階段的自己或難關，以前自覺很難的關口，原來也跨過了，相信現在也可以。」她認為演唱會延期，換個角度看是賺了籌備和排練時間，小明心情興奮又緊張，「紅館對我意義重大，由細到大被很多紅館騷感染，希望做個good show留下美好回憶。我向來透過歌曲說話，今次的歌單鋪排較精密，不會有嘉賓，但有其他歌手以演唱會成員身份現身。」



彼此照亮與療傷

小明回顧自己的音樂事業，正是從失而復中熬過來。2010年毅然離開大公司，表面看是失去遮蔭大樹，但轉投獨立公司讓她遇上志同道合的音樂團隊，憑《異流》奪得首支冠軍歌，給她動力繼續創作慰藉心靈的作品。小明有感而發，「失去也是值得擁抱的階段，整個人會變得踏實，看清楚自己需要或追求甚麼，有時順風順水，反是真正的lost。」向來我手寫我心的小明坦言，這兩年寫的歌滿載無力感，為免散播負能量，兩首新歌《你好嗎》和《漫漫碎》都是假手於人，猶如給香港人的信，前者由徐繼宗作曲，靈感源自林夕在港台節目《鏗鏘說》的的螢火蟲比喻，順理成章找來林夕填詞，配以長逾1分鐘的史詩式的前奏，映照香港兩年來的動盪，「我最喜歡『信仰信過祈求什麼 惟求成為微弱亮光』這兩句歌詞，一個人的光亮或許微小，若每個人都在自己崗位盡做，積少成多就能照亮世界。」《漫漫碎》則是本地動畫《極夜》的片尾曲，「這歌由小克填詞，講不同年齡的自己交疊，撫平和醫治彼此的傷口，這是當下港人很需要學習的技能，因為每日發生很多奇形怪狀的事。」



我的音樂沒踩界

作為同呼同吸的城中人，小明認為最重要是保持健康和頭腦清醒，調整生活智慧，「當感到絕望時，要有自信心跨過，這條路不孤單，我們一起撐著過。」經歷動盪不穩，小明更捉緊自己的個性，「溫柔中有點倔強，平時沒脾氣，當面對大是大非，會企得很堅定。」時局不穩，曾憑大快人心的《人話》奪叱咤我最喜愛的歌曲，小明在創作上可曾感壓力嗎？她豪爽答道，「我做的音樂沒踩界，我的歌全部都唱得，很幸運能在香港長大和自由創作，當然希望會不變，但很多事不如想像，惟有隨機應變。」小明預告演唱會後推出的單曲《浮沙》，正是反映墮進黑暗漩渦中的懊惱與掙扎。她計劃今年內推出專輯，以音樂梳理思緒及慰藉心靈。



