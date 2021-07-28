怒火｜成龍遺憾未能再合作 率8導演向陳木勝致敬

由已故導演陳木勝執導及監製的《怒火》將於下月19日本地上映，昨日在北京舉行盛大首映禮。身兼監製、動作導演及領銜主演的甄子丹未能親自亮相， 但仍抽空現場連線答謝觀眾支持。作為陳木勝導演生前的親密戰友， 成龍特別聯同林超賢、李惠民、王晶、劉浩良、李少紅、俞白眉、 張欒、宋灝霖八位著名導演為《怒火》站台， 向一代動作片殿堂級大導演陳木勝作出致敬。

成龍表示：「大 家也知道，我跟木勝合作過很多部電影，就算我不跟他合作， 他的每一個首映禮我都會到，今天可能是他唯一一個沒有到的， 所以他不到，我就代表他來站台！」在陳導演離世前的一段日子， 成龍大哥還在他籌備《寶貝計劃2》、《新警察故事2》及《醉拳3 》，只可惜電影還未拍成，陳導演已先行一步，大哥黯然道：「 他的整個（患病）過程我都知道，包括幫他安排醫院， 到他走的那一天……所以很深刻，真的非常非常懷念他的笑容， 他的做人，他在現場不發脾氣，但是全場人都怕，他是一個好先生、 好老公、好導演、好兄弟！」

身在北京的林超賢導演，亦親來支持《怒火》， 他透露與陳導演的一段淵源：「他拍第一部戲的時候， 我是他的助理製片，我現在也是拍動作片， 他當然是我一個喜歡的動作片導演，我經常看他的電影去學習、 去偷師，剛看完《怒火》，能在香港拍出這一種能量的動作， 我覺得他真是非常厲害的導演，看到滿滿的香港動作力量， 我非常感動！」王晶也是在陳導演的首齣作品《天若有情》， 曾一起合作過，跟已故林嶺東導演一起當策劃，王晶說：「 如果可以多給陳導演一點時間，多拍幾部像《怒火》 這麼好的電影就好了，香港電影也會更多一份力量！」 劉浩良導演則以後輩身分，懷念陳導演：「 我跟大家一樣也是陳木勝導演的粉絲，非常感謝他留下很多作品， 讓我們後輩繼續學習！」