怒火｜陳家樂出席慶功宴 憶陳木勝眼濕濕

陳木勝（Benny）執導及監製的《怒火》，成為本年度開畫票房最高香港電影，之後勁勢持續，票房直逼250 0萬大關，榮登2021年最賣座香港電影；內地亦叫好叫座，連續 28日橫掃票房冠軍，連勝紀錄為2021年眾片之冠， 目前累積票房勁破12億人民幣。

為祝賀《怒火》叫好叫座，英皇集團主席楊受成博士及英皇電影副主席楊政龍先生親身亮相慶功 宴，《怒火》演員呂良偉、陳家樂、袁富華、盧惠光、林國斌、 楊天宇、胡子彤、張文傑、李凱賢、周祉君，聯袂英皇藝人李靖筠、 曾樂彤、艾妮、馬思惠、張娜、黎峻一同列席，聲勢十足！

陳木勝著家樂不要驚甄子丹

陳家樂在《怒火》壓軸登場，以上司身分呼喝甄子丹， 展示罕見的霸氣，帶給觀眾莫大驚喜，家樂笑言：「 我收到很多觀眾反應，大家都說想不到我會演繹這類角色， 所以我要再一次多謝陳木勝導演，他安排我作特別客串， 埋位前給了很多意見，本來我只是在喝那杯凍飲，導演即場建議， 不如我咬住條飲管，會更加入型入格，又不斷鼓勵我要放膽些， 不要害怕甄子丹，因為角色的氣場要壓住他！」

家樂從影首部作品，正是陳木勝執導的《保持通話》， 多年後再度合作《怒火》，家樂視為一次難能可貴的緣份：「 最初導演想找我演另一個戲分較多的角色，無奈撞期未能演出， 當時覺得好遺憾，我一直認定是導演帶我出身的，當年參演《 保持通話》，原定我只得一場戲，聊天後頗見投契， 導演認為我可以勝任演大S（徐熙媛）的弟弟，人生第一次演戲， 就能夠在參與這麼一部大製作，還可與影帝劉燁對戲， 真是非常感激導演！多年來未有合作，當《怒火》拍到尾聲， 導演又再問，我能否客串一場戲，當然是樂意之至！」

為向陳木勝導演致敬，《怒火》 片末特別剪輯導演在拍攝現場的珍貴彩蛋片段，牽動不少觀眾情緒， 家樂亦直言看到眼濕濕：「我在戲院看戲時，見到很多觀眾哭了， 我也深受感動，片段中出現整個拍攝過程的點滴， 導演帶給工作人員很多歡樂與正能量，我真的非常懷念他！」

楊天宇為新戲受傷

在《怒火》有突出表現的楊天宇（Angus）， 最近正為首次擔正的新片《裡應外合》，進行地獄式特訓， 並需配合特定的飲食餐單，現場看來已初見fit到漏的鋼條身形， Angus謙言仍要繼續努力：「每日各自有不同目標需要達到， 期望開機時可以練到似模似樣！」拼勁十足的Angus， 曾不慎擦傷手部，經過簡單治理後，立即重新投入訓練：「 幸好傷勢沒有影響進度，可以繼續進行原先計劃的操練。」