把關者們｜小產戲觸動觀眾 袁偉豪睇好黃智雯攞視后

袁偉豪、黃智雯等今日出席劇集《把關者們》宣傳活動，早前劇情講及黃智雯小產，其虐心喊戲觸動不少觀眾，獲捧做視后，她表示能夠令觀眾引起共鳴是很困難，如今可以感動觀眾一齊喊，是一個很大的肯定。早前她提到拍攝那場戲時，幻想自己失去愛犬，就算導演叫停仍哭過不停，今日她特別多謝葉凱茵跟她分享小產自身經歷，令她可以更投入。

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袁偉豪：俾啲信心！

袁偉豪表示看好黃智雯奪視后，他續指他們過去曾先後憑住《三個女人一個「因」》及《棟仁的時光》在新加坡及馬來西亞獲獎。他說︰「咁好嘅演出一定要有提名啦！我哋爭香港區，一定拎到視后，俾啲信心！」智雯則笑言，拍住袁偉豪有運行。

下月結婚一周年

早前張寶兒生日，袁偉豪表示幸好收工後仍有時間到酒店staycation慶祝，並指下月將是他們結婚一周年，但仍在物色禮物當中。他又稱已適應婚姻生活，而婚期撞正《把關者們》的拍攝時間，當時由張寶兒主力處理婚事，而劇中他與智雯有結婚戲份，似是為自己的婚禮預演。