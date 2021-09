拉闊音樂會|柳應廷親選四子合唱歌單 柳應廷:愛是廣東歌原動力

商台主辦的《拉闊音樂會風火雷電:林家謙 ╳ 姜濤 ╳ 柳應廷 ╳ TYSON YOSHI》已完滿結束,在開騷前氣管敏感的MIRROR成員柳應廷(Jer),在當晚的個人演唱部分唱了4首歌,包括今年推出的兩首個人單曲《砂之器》和《狂人日記》,以及Supper Moment原唱的《等等》和Serrini的《Let Us Go Then You and I 》,在完騷受訪時,他表示自評70分,仍有進步空間。事後Jer在社交平台表示,「抱歉自己未係聲音最好嘅狀態下唱歌比大家聽,我保證大家下次一定會聽到個更好嘅《砂之器》。」雖然Jer對首度公開獻唱《砂之器》,未能奉上最好而抱歉,但此曲難度甚高,抱恙上陣的Jer已唱出水準,至於《狂人日記》更是愈見進步,拍了電影《阿媽有咗第二個》的Jer收放自如,非常入戲。

相關新聞:

Jer選歌有心思

當晚除了個人演唱部分,還有四子個別crossover和合唱部分,Jer透露,「其實今次呢個show,D四人合唱歌都係我揀的⋯⋯希望佢地比到力量同msg你哋喇!每一個音樂作品,其實都係音樂人嘅心血,希望大家懂得欣賞,『愛』才是廣東歌繼續走下去的原動力。」其實過往Jer每次開網上的音樂會或翻唱別人的歌曲,選歌上都很心思。當晚Jer與林家謙合唱岑寧兒的《風的形狀》後,四子一起合唱《留下來的人》,由思考去留到最後決定留下來,與當下時局與人心。演唱會尾聲,四子同台合唱姜濤的《蒙著嘴說愛你》、陳健安的《未知道》和陳奕迅的 《致明日的舞》,這三首歌也是歌者與創作人在疫情下記錄時代的作品,以此作結,正好寄語觀眾不管時勢如何,仍要懷著愛與希望、彼此陪伴走前路。

最後,Jer以hashtag#唔小心爆左第三首歌主題,預告今年第三首歌將以「愛」為主題。早前Jer已為新歌錄音,相信「柳柳粉」很快就有新歌聽。