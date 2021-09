新生代創作人專場 Clockenflap Music Live

王嘉儀(Sophy)、張進翹(Manson)及Big Spoon(大匙羹)等,一直是音樂平台Clockenflap Music的廣東話節目主持人,下月3人將回歸音樂人身份,於Clockenflap Music Live演出一場。

Juno新愛將Sophy的電氣R&B

主持節目《耳目染》(whisper to me by sophy wong)的Sophy,2019年憑藉第三張個人專輯《殘》,入圍台灣金音獎兩項大獎,曾為英美樂隊如 Moonchild 及 Rhodes 等擔任開場嘉賓的她,喜愛把另類R&B、電子民謠(electronica) 糅合,於Cantopop市場中建立出鮮明聲音性格。剛宣布加盟由Juno麥浚龍主理的幻.國文化娛樂的她,希望藉此發掘更多可能性。這次演出她將邀請長期音樂夥伴hirsk帶領樂隊,於電子音樂脈絡中,加入更加帶律動的節奏,以及歡快興奮的氛圍。

佛性創作人Manson的暗黑靈氣

Manson是節目《多一張船飛》(Welcome Aboard)的主持,曾是金屬樂隊 Puzzle Experiment主音的他,今年推出一手包辦曲詞的《今天我不想做嘢》及參與編曲的《無可救藥的浪漫》兩首單曲,展示其獨特嗓音及別樹一格的編曲概念。佛系個性的他,曲風暗黑而夢幻,這次無論是與樂隊全陣容上陣,或是獨自一人演唱,將釋放不同層次的靈氣。

本土嘻哈勢力Big Spoon

《乾坤大匙羹》(The Inside Scoop with Big Spoon)的主持Big Spoon,本名Nicholas Cheung,是一位rapper兼製作人,擅長trap及drill風格的他,今次將以粵英雙語演出。Big Spoon還邀請了神秘嘉賓登場,及安排驚喜的環節直接了當回饋樂迷。

Clockenflap Music Live詳情:

日期/地點:10月8日(下午6時30分)、九龍灣國際展貿中心 Music Zone

價錢:$480

購票及查詢:www.ticketflap.com/clockenflapmusiclive