明星無夏天？Anson Lo親解酷熱天氣著厚衫之謎

香港近日氣溫高達三十多度，但對不少男藝人來說，香港的炎夏絕對無阻他們以冬季示人的決心。早前MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)在酷熱天氣下穿大褸到場，及後Anson Lo與隊友呂爵安(Edan)出席品牌活動時再次以長袖衛衣示人，引來不少網民討論，認為他們「好癲」、「藝人無夏天」、「好離地」。

由於Anson Lo拍攝《調教你MIRROR》時，曾以背心、短袖示人，令不少網民感到困惑為何Anson Lo出席活動時常以冬季打扮出現。昨日他在IG開直播時，主動就冬季打扮解話。他說︰「我一年四季都慣著到好厚，我本身好大汗，但如果唔係做運動、跳舞，就唔係點出汗。其實我一出門口就上車，車上有冷氣，落車就上去工作地方都係有冷氣，真正接觸到出面天氣只係一、兩分鐘嘅事。就算出面有幾熱同有幾凍，都唔係好接觸到出面啲空氣。」

提到打卡當日，他指整個過程只得5分鐘，直認打扮有點誇張︰「係厚嘅！其實入面係短袖Tee，只係出面好厚。就算大家覺得誇張都好，但我都會繼續著到好厚嘅衫！我慣咗！我依家都係著好厚嘅冷衫。」