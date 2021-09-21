晚吹戀講嘢｜193送刻名禮物難易手 郭奕芯爆前度性癖好：越摑越爽

由193@ERROR、鄭伊琪(浩南)、譚凱倫(Helen)、郭奕芯(Ashina)主持的ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》昨晚播放一集，談及情侶間的癖好，Helen透露：「如果我好鍾意嗰個男人，我會忍唔住係咁咬佢，好肉緊，周身咬。」浩南表示有朋友喜歡在發生性行為的時候互相掌摑。一向敢言的Ashina就大爆女曾經有前男友，亦有類似的性癖好，她表示：「當大家發生緊行為時，佢突然兜巴打過嚟，嗰下我覺得有少少唔尊重，但係大家進行緊嗰件事，你好難突然之間呆咗，停止成件事。佢見到我冇反應，跟住佢問我正唔正，我真係呆咗，後來我同自己講不如嘗試去enjoy呢件事，後來我發現原來係好痛嘅過程裡，係會有少少爽。」

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193籲男士送禮勿刻名

當晚嘉賓分享跟大話男拍拖的經驗，並將大話前男友送的飾物禮物交給主持們，以表示放下這段情，193自爆：「我都試過喺潮特上邊買首飾送俾女仔，刻咗名，落唔到俾下一手，所以建議各位男士送禮物唔好刻名。」