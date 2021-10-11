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智齒｜黑白畫面呈現城市混沌 鄭保瑞藉電影保留香港失地
2021-10-11
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智齒｜黑白畫面呈現城市混沌 鄭保瑞藉電影保留香港失地
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鄭保瑞表示，電影以全彩色拍攝，直到後期製作階段，才決定轉為黑白畫面。

由鄭保瑞執導、林家棟主演的電影《智齒》，是唯一入圍第71屆柏林影展的「特別放映」(Berlinale Special)單元的華語電影，而這套被喻為鄭保瑞強勢回歸的黑白畫面電影，在第十五屆亞洲電影大獎獲4項提名，雖然爭奪影帝的林家棟不敵韓片《收屍人》的劉亞仁，但這套黑白畫面的電影，獲得最佳美術指導和(麥國強)最佳音響兩獎(Nopawat Likitwong)兩獎。

徘徊地獄邊緣

《智齒》被形容為鄭保瑞回歸《狗咬狗》、《軍雞》風格的作品，電影公司更於上周五(9日)冒著八號風球舉辦3套戲的馬拉松放映活動。此片改編自內地知名犯罪心理小說作家雷米的同名小說，故事背景是一個潮濕、混亂又污糟，的南方都市，鄭保瑞深被吸引，他出席映後分享會時表示，「我在八十年代來香港定居，住在深水埗望出街的後巷和垃圾堆，我的成長正是這樣的一個世界。」他花了約7年時間購得改編版權，電影版講述從學堂畢業的任凱(李淳飾)，與剛復職的斬哥(林家棟飾)合作偵查一宗連環兇殺案，其間斬哥遇上誤殺其妻兒的王桃(劉雅瑟飾) 恨意一發不可收拾，3人不知不覺間被潛伏於城市內的兇手盯上。中文戲名沿用小說名字，英文戲名卻改為「Limbo」，他解釋，「Limbo是指地獄邊緣、等待救贖，貼合戲裡人物從一個地獄跳去另一地獄的狀況，他們並非甚麼也不做，甚至好努力去解決問題，只是事與願違，我覺得城市狀況就係咁。」

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由林家棟主演的《智齒》以黑白畫面上映。
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鄭保瑞回歸香港拍《智齒》，見證著觀塘裕民坊、土瓜灣等舊區的變遷。

後巷是香港特色

過去8-9年主力在內地拍戲的鄭保瑞，坦言原以為香港已沒太多地方可拍，但3年前決定回港拍《智齒》，他發現香港還有很多快將消失的地方亦未拍過，「世界行得好快，電影的另一功能，除了娛樂，也能紀錄一個年代和身邊的東西，所以決定尋找些快消失的地方，如觀塘裕民坊平台、土瓜灣的舊樓等地方，現在很多地方已經拆了，希望可用電影去留低。」對於片中常出現後巷場景，鄭保瑞半說笑指自己喜歡長方形的情意結，接著他才認真道，「香港的大廈很密集，後巷是香港特色，我們很少走入去，但這裡有他們自己的世界。」

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戲中劉雅瑟(左)的表現亮眼，池內博之戲份不多，但很具壓場感。
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《智齒》在亞洲電影大獎獲兩獎，家棟及監製Paco在香港透過Zoom參與典禮。

「脫彩」顯混沌

《智齒》罕有地全片以黑白畫面公映，原來是在影片後期製作時的決定，鄭保瑞透露，從開拍到煞科，影片都是彩色拍攝，「完成後製收片時，我忽然想起要抽走彩色，發覺那種人與景融合，難以辨別的混沌狀態更適合這戲。」鄭保瑞承認這是大膽的決定，監製、編劇等製作團隊雖感猶豫，但看見「脫彩」的成品，最後都認為黑白畫面較適合，他相信現今觀眾接受能力高了，相信觀眾能接受。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/智齒｜黑白畫面呈現城市混沌-鄭保瑞藉電影紀錄香港的失地-288282
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