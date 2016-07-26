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東京奧運｜記者提問又出事？無綫被指搞喊張雁宜 
12 小時前
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張雁宜羽毛球女單東京奧運無綫新聞
東京奧運｜記者提問又出事？無綫被指搞喊張雁宜 
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張雁宜在羽毛球女單小組不敵印度選手辛度，受訪談及賽後感受。(截圖)

首次出戰奧運的張雁宜在羽毛球女單小組賽不敵印度選手辛度，直落輸兩局0比2，在小組賽止步。

其後無綫派人採訪張雁宜，J2台全程直播。張雁宜在訪問提及比賽時的心情及如何應戰。惟當記者問到：「請問今次奧運對你運動生涯有幾重要？」張雁宜聽罷隨即眼紅紅，便轉身背向鏡頭，不停啜泣，之後用毛巾頻頻擦面，可見她的心情不好過。張雁宜整理鞋帶藉此分散注意力，但不成功，見無綫記者仍在守候時，她便說：「可唔可以完？」記者隨即安慰停止採訪。

由於現場聲浪很大，有網民誤以為無綫記者問：「你嘅運動生涯係咪完咗？」一度在網上開Po大罵，並指無綫又再一次毁掉運動員在奧運的訪問。不過，其後有網民澄清，還無綫清白。

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當被問到：「今次奧運對你運動生涯有幾重要？」張雁宜突然轉身背向鏡頭。(截圖)
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落敗的張雁怡背向鏡頭不停啜泣，用毛巾頻頻擦面。截圖)
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張雁怡背鏡啜泣，問記者：「可唔可以完？」示意想結束訪問。(截圖)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/東京奧運｜記者提問又出事？無綫被指搞喊張雁宜 -277794
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