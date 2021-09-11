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林鍾大戰｜張致恆稱「冇要求任何人遷就」 大J晒與鍾培生對話駁斥有人講大話
23 小時前
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林鍾大戰｜張致恆稱「冇要求任何人遷就」 大J晒與鍾培生對話駁斥有人講大話
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百萬擂台戰的另一焦點落在張致恆與大J身上。

鍾培生與林作的百萬擂台戰於18日舉行，原本賽事焦點盡在他們身上，惟近日有份參賽的張致恆(Steven)及YouTuber大J未上擂台已經一地花生。

事緣大J收到主辦大會通知，希望他可以調升原定70公斤的比賽體要求至75公斤，但大J揚言絕不妥協，並估計Steven減磅失敗。及後大J又收到電話，主辦單位通知拳賽由原定3分鐘縮至2分鐘，原因是怕Steven的體力應付不了，更指若大J堅持打3分鐘，Steven會選擇退賽。

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張致恆近日在網上更新備戰狀況。

張致恆出po：堅持住

不少人都對Steven的舉動感到荒謬，而Steven則在社交平台上載一張練拳照片，留言說︰「要兼顧工作及照顧家人，訓練確實係唔足夠，減20kg係好辛苦，好疲累，堅持住！一直都係依照拳賽指標減磅，冇要求任何人遷就甚麼，做好本份就好！好多謝老婆、教練、團隊嘅支持同埋包容，18號見！」

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張致恆在網上聲稱「冇要求任何人遷就甚麼」。

大Jpo對話截圖

大J於同日上載與鍾培生的對話截圖，留言說︰「一係你講大話，一係鍾培生講大話，邊樣？P.S. 個個都係兼顧住工作同家人嚟操㗎啦～」他又質疑，報稱81公斤的Steven為何要減20公斤，有網民估計Steven報錯體重，或者「可能唔識20Kg同20磅既分別」。

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大J上載指是與鍾培生的對話。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/林鍾大戰｜張致恆稱「冇要求任何人遷就」-大j晒與鍾培生對話駁斥有人講大話-284362
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