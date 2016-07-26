炎明熹冇諗硬撼MIRROR

《星夢傳奇》最受歡迎的3位學員，炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)等，昨日於中環出席時尚品牌活動。有傳TVB安排她們3人與文凱婷組女團，對撼ViuTV的MIRROR，Yumi說：「唔清楚公司安排，一切順其自然。」

三料冠軍Gigi表示，無論是組女團或個人發展，都有好處和弊處，「安排我哋組女團演出，會開心啲、熱鬧啲，獨立發展就學到唔同技能，(傳組女團要你哋對撼MIRROR喎！) MIRROR係前輩，係學習對象，唔存在對撼心態。」



姚焯菲否認獲父贈豪宅

近日有報道指Chantel爸爸送了一層價值2,000萬豪宅給她，問到此事時她說：「係爸爸投資，我唔清楚，唔係俾我，我名下冇任何物業。」對於組女團傳聞，Chantel指不知情，只表示：「依家忙準備8月演唱會，同埋追返啲功課。」



鍾柔美選讀商科

準備升中四的Yumi稱，最初參加《星夢》怕對學業有影響，「最初怕進唔上，好彩適應咗比賽之後，成績都OK，依家打算修讀商科。」在旁的Chantel也稱會選修商科。升中五的Gigi表示，自己成績不算標青，但會尊重學生這個身份。