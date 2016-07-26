爆姜濤易頭暈腳軟 Lokman AK：識分享 有進步

MIRROR成員姜濤前日出席活動時暈倒，其經理人指他胃痛，加上現場環境侷促所致，經過休息後已無大礙。昨日MIRROR正副隊長Lokman(楊樂文)與AK(江𤒹生)，接受本報訪問時，大爆姜濤頭暈腳軟的秘密。

Lokman和AK稱，已透過短訊問候姜濤，他稱現無大礙。AK說，「姜濤係我所認識嘅人裡面，最易暈車浪，就算5分鐘車程，都會感覺好侷、好易暈！加上胃部不適，噚日現場又好侷促先暈低，佢覆咗我休息一晚已經OK沒事。」Lokman補充，「其實姜濤好堅強、好硬淨，因為拍戲專注度太高，加上睡眠不足，一時鬆一鬆就暈低。」

讚姜濤肯訴心事好叻仔

談到姜濤深宵發文訴心事，令不少fans擔心他壓力太大，兩人認為姜濤只想抒發感受，是進步的表現。Lokman說，「其實佢願意分享自己感受係好事，佢平時好少講心事，近期識得IG Story分享，好叻仔，已經進步咗啦。」AK又大派定心丸，「佢有我哋兄弟在身邊，We are one and all！」