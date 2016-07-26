盛‧舞者｜Anisha贏首回合 力壓Monkey J孖8奪冠軍

《盛．舞者》今晚播出決賽，7位參賽者在個人編舞環節施展渾身解數，最後首輪由Anisha獲得冠軍，而Monkey J獲得第二名，第三名則由阿熹奪得。其後他們進入Battle戰，Anisha先拔頭籌贏得4個回合，之後不幸敗給孖8。

整個Battle戰非常精彩，Anisha敗陣，由孖8接捧與其他參賽者比舞，然而Monkey J出場，很快就被比下去。經過多個回合battle之後，Anisha、Monkey J及孖8同分，三人再次比舞，最後由Monkey J贏得第二回合比賽。

大會其後公布總分數，計分方法以個人編舞加上battle戰，由於Anisha、Monkey J及孖8同分，所以他們同獲加100分，而個人編舞環節足以左右冠、亞、季的排名。最後由孖8以336分奪季軍、Monkey J以344分屈居亞軍，總冠軍由Anisha以350奪得。

不少觀眾認為這個回合才是見真章，更有人指關嘉敏與Odi陳善渝表現最差，難怪遭ViuTV放棄。

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總排名及分數如下︰

第一名︰Anisha (350分)

第二名︰Monkey J (344分)

第三名︰孖8 李俊華 (336分)

第四名︰鄭雋熹 (240分)

第五名︰關嘉敏 (236分)

第六名︰陳俊堅 (226分)

第七名︰Odi陳善渝 (225分)