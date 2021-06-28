真．羅浩楷現身 精神奕奕與鄧英敏話當年

早前利愛安(Kirsten)現身香港小姐首輪面試，由於她的樣子跟羅浩楷及佛祖相似，加上當時她稱來自東涌，令她獲封「東涌羅浩楷」。因為Kirsten的出現，令大家關注真正的羅浩楷的近況，早年他因為嚴重的頸椎問題，被迫放棄演藝事業，專心休養。近日他應鄧英敏之邀，現身對方的YouTube頻道，由於頸椎問題令他無法坐直，頭部傾向左邊，但精神不俗，中氣十足與鄧英敏話當年。

羅浩楷在訪問中表示他在1967年考入國泰電影公司，成為第一屆訓練班學員，但由於當時的戲都是以普通話為主，所以他直認「唔著數」，而他第一日開工便是扮鬼，但後來公司倒閉而轉拍粵語片。當他提起師傅呂奇時，更呂奇上身演繹對方在《難兄難弟》的經典對白。提起往事，他心有不憤說︰「其實呢個演繹方式係我創造出嚟，但點知最後乜嘢演出都冇我份，我唔知乜嘢原因，齣戲出咗嚟之後，個個都扮過，其實係扮我，唔係扮我師傅！」

鄧英敏讚羅浩楷扮嘢功夫了得，尤其是扮女人，他大談扮女人的辛酸史，直言曾令他一星期茶飯不思，他亦提到當年在酒廊做歌手，可以自彈自唱，亦因為收入多了而亂使錢，之後他更自彈自唱《往事只能回味》和《悲秋風》。