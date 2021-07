破相半年| 照鏡都想喊 蕭亞軒:不喜歡現在模樣

41歲台灣歌手蕭亞軒(Elva),今年2月遭家中愛犬咬傷,臉部傷勢不輕,一度入院治療,她表示狗狗曾受虐所以心中有陰影,不會責怪牠。

昨晚,Elva在社交網貼出黑白近照,露出臉上的疤痕,她寫道:「I’m not afraid but god please help me through 🙏 I don’t like how I look ……」,並祈求神幫忙,坦言不喜歡現在的模樣。其後Elva接受台媒訪問,表示心裡其實很害怕,還需要做幾次手術,現在連照鏡子都會想哭,很不喜歡自己現在的樣子,網友都留言鼓勵她,並祝她早日康復。