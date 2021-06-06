等足廿年憑《好聲好戲》彈起 陳自瑤成御用小三感委屈

陳自瑤於04年憑《赤沙印記@四葉草.2》廣為觀眾熟悉，但她過去多年的角色都離不開狐狸精、奸紀、壞女人等，最近她憑住《好聲好戲》彈起，連汪明荃也公開表示希望無綫能讓陳自瑤做女主角。日前《東張西望》播出陳自瑤的訪問，她在節目中提到自己被定型做奸角時，一度感到委屈落淚。

陳自瑤表示在近日的報道才發現自己過去一直都在演反叛少女、小三、奸妃等，她說︰「7、8成都係呢啲角色，有啲監製話個角色啱我做，跟住我話︰『難道我咁似奸妃？』」她表示自己在觀眾心目中是面目猙獰、眼神凶狠，就連不認識她的人、公司的人及監製均是透過電視認識她，但那些角色並不是真正的自己。她說︰「嗰啲唔係我嚟㗎嘛，嗰啲只不過係我盡量去演繹到嘅角色。」

她又提到在其個人YouTube頻道看到不少網民留言，並指網民因為這個頻道而對她認識更深，亦因為網民的留言而感動得流了幾次眼淚。