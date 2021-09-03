網絡與電影跨界合作 「試當真」三子游學修許賢蘇志豪擔任香港亞洲電影節大使

每年一度的香港亞洲電影節(HKAFF)已來到第18屆，跨過因疫情關閉戲院的2020年，今屆HKAFF以「解禁多元 破隔十八」為主題，強調解除枷鎖及舊有模式，打破隔膜，從而發掘更多電影的可能性。為配合主題，大會找來YouTube頻道試當真三位主理人，游學修、 許賢(海鹽)和蘇致豪(豪哥)。

驚唔驚喜？「試當真」做電影大使

大會在Facebook專頁發帖公布消息，率先反問︰驚唔驚喜？意唔意外？破唔破格？試當真主力拍網片，做電影節大使，啱咩？在HKAFF嘗試解除既定觀念、打破成見的一年，WHY NOT？「打破成見，WHY NOT」仲問大家︰「驚唔驚喜？意唔意外？破唔破格？」

電影與網絡聯手闖血路

在疫情持續的環境下，大會指出，試當真以影像創作，以無限創意衝破資源的限制，不斷試玩新形式新方向，在網上殺出一條血路，活躍範圍及影響力卻早已突破網絡，誰又說他們的創作和電影節沒有相遇的可能？電影的定義和創作模式不斷進化，香港亞洲電影節決定與試當真攜手，一起去發掘(香港)電影的更多可能。

今屆香港亞洲電影節將於10月27日至11月14日期間舉行，共有7間戲院放映，完整片單及門票開賣日期將於9月尾公布。