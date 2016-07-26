聲夢傳奇｜遙距參與 李克勤隔空打氣︰祝大家好運

無綫選秀節目《聲夢傳奇》於今晚播出決賽，主理人李克勤因為北上掘金，唯有找張敬軒接替其工作，但他表明會遙距參與節目。已成為一眾學員的「超級奶爸」，今日不忘出PO為他們打氣，並約定10月一齊打邊爐和唱K。

克勤寫道︰「這照片是攝於6月20號凌晨一點鐘，之後我就暫別了這個大家庭（所以照片內大家的表情有點離愁別緒），雖然我不在香港，但我依然遙距參與着最後兩集的製作，學員的選歌，綵排，到最後演出我都有看到。今晚是決賽，我只希望大家能最後一次享受這個聲夢舞台，發揮出自己最好的水準。祝大家好運。#聲夢傳奇總決賽#你們也是好聲音#10月香港見#打邊爐#唱K」

克勤擔任《聲夢傳奇》的導師及主理人，首集他出場時，有不少後生學員對他印象非常模糊，姚卓菲及詹天文更不知道克勤是誰。不過，經過多月相處，炎明熹、姚焯菲、林君蓮及文凱婷力讚克勤儼如她們爸爸一樣。

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