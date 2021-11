花姐認過去3年困難重重 犧牲家庭時間成就MIRROR

MIRROR成軍3年,他們的經理人花姐(黃慧君)功不可沒,她曾在節目中提過,見MIRROR、ERROR的時間遠多過屋企人,更因為工作而不能出席家庭日大感難過。花姐昨日上載MIRROR出席答謝會的照片,留言分享過去3年的苦與樂,並點名多謝團隊每一個成員。

多謝魯庭暉

花姐表示過去三年,其人生有好大轉變,「由一個電視台監製變成16子嘅經理人。呢段時間遇過好多困難,流過好多眼淚,迷惘過,失落過,軟弱過,憤怒過。但幸運有你地一直嘅陪伴。」花姐工作的時間甚長,她非常感謝魯生著她放假陪家人︰「多謝魯生 ,人生導師,令人敬佩嘅老細,表面吋吋貢,但內心充滿愛。永遠記得佢send一個msg叫我好好放假陪下屋企人,好感動!多謝金生,亦要同佢講對唔住,一直包容我、盲撐我,佢喺我心目中都係好爸爸!」

盼MIRROR過得健康快樂

花姐逐一多謝同事的付出,亦特意多謝鏡粉︰「你哋令MIRROR好幸福,多謝你哋一直陪伴MIRROR。最後多謝MIRROR 12子,我近年煩腦來源都係來自你哋,但非常非常非常之愛你哋,One and All , All in One!希望你地以後都可以過得健康快樂!」一眾MIRROR成員亦到花姐的帖文留言多謝及示愛︰「我愛你花姐」。