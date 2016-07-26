花姐認過去3年困難重重 犧牲家庭時間成就MIRROR

MIRROR成軍3年，他們的經理人花姐(黃慧君)功不可沒，她曾在節目中提過，見MIRROR、ERROR的時間遠多過屋企人，更因為工作而不能出席家庭日大感難過。花姐昨日上載MIRROR出席答謝會的照片，留言分享過去3年的苦與樂，並點名多謝團隊每一個成員。

多謝魯庭暉

花姐表示過去三年，其人生有好大轉變，「由一個電視台監製變成16子嘅經理人。呢段時間遇過好多困難，流過好多眼淚，迷惘過，失落過，軟弱過，憤怒過。但幸運有你地一直嘅陪伴。」花姐工作的時間甚長，她非常感謝魯生著她放假陪家人︰「多謝魯生 ，人生導師，令人敬佩嘅老細，表面吋吋貢，但內心充滿愛。永遠記得佢send一個msg叫我好好放假陪下屋企人，好感動！多謝金生，亦要同佢講對唔住，一直包容我、盲撐我，佢喺我心目中都係好爸爸！」

盼MIRROR過得健康快樂

花姐逐一多謝同事的付出，亦特意多謝鏡粉︰「你哋令MIRROR好幸福，多謝你哋一直陪伴MIRROR。最後多謝MIRROR 12子，我近年煩腦來源都係來自你哋，但非常非常非常之愛你哋，One and All , All in One！希望你地以後都可以過得健康快樂！」一眾MIRROR成員亦到花姐的帖文留言多謝及示愛︰「我愛你花姐」。