莫文蔚演唱會｜學友克勤做嘉賓 莫文蔚與老公四手聯彈兼咀嘴曬恩愛

一連三場的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》昨晚圓滿結束，莫文蔚(Karen)於尾場除了邀來李克勤及張學友擔任嘉賓，她更罕有地與德籍老公Johannes表演四手聯彈鋼琴，並且甜蜜咀嘴，恩愛之情表露無遺。事後Karen表示老公雖曾學彈琴，但首次站台表演，非常淡定，演出肯定攞滿分。

昨晚首位嘉賓是李克勤，原來Karen曾經在克勤《回首》的MV亮相，並且曾在克勤加盟星光唱片(1993年)的記招上獻花，她更在舞台大銀幕顯示兩人的合照，可惜28年來從沒跟克勤合唱過，故此請他擔任嘉賓，兩人合唱了《回首》和《原來……沒可能》兩首歌。

在Encore部份，Karen與學友首度同台合唱，Karen自言等了學友35年，才有幸請得學友擔任嘉賓，原來兩人淵源始自Karen讀中四時，當年她是校刊總編輯，想新計仔吸引人，「不如搵個明星做封面。你(學友)當時已好紅，我有個同學係你超級Fans，可以埋到身，然後就搵你做獨家訪問。」其後，Karen先後曾在港台《太陽計劃》為學友伴舞，又曾擔任學友《望月》MV擔任女主角，兩人《祇想一生跟你走》、《你的名字我的姓氏》、《離開以後》、《還是覺得你最好》及《每天愛你多一些》的medley。