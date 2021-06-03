蔡一傑下廚賀修哥開騷 胡楓搞gag草蜢笑唔停

由去年初在網絡平台成立《傑少煮意》，以視頻方式分享入廚心得的蔡一傑，在新一輯《傑少煮意》中，除了跳出廚房進行外景拍攝，更邀請重量級嘉賓、就是以89歲高齡再度踩入紅館開演唱會的修哥胡楓。

平日「煮」意多多的傑仔，下廚煮兩味對他原本毫無難度，但首次在鏡頭前為嘉賓準備佳餚美食，身經百戰的傑仔，居然在拍攝前一晚失眠，最後索性清晨五點起床準備食材。當修哥知道傑仔因為自己徹夜難眠，不單止沒有加以安慰，更發揮他的幽默本色，甚至連坐在身旁的林珊珊也被殃及。

「我同你剛好相反，我尋晚係咁多個月嚟最好瞓嘅一晚，一來見到朋友開心，二來見到珊珊姐個名，所以我一嚟到要攬吓你，講真，傑仔係草蜢三個人之中同我聯絡最多嗰個，所以我真係好開心。」

私下與修哥亦師亦友，傑仔還安排蔡一智、蘇志威一起同修哥食餐好，他說：「其實請修哥做嘉賓有兩個原因，第一個原因係年頭修哥生日，因為疫情，無機會同佢慶祝，第二個原因係知道修哥再喺紅館開演唱會，所以決定call埋兩個兄弟，同修哥慶祝下，我準備嘅餸比較簡單，唔想修哥開騷前食得太heavy，所以我會煮一個炒粉絲蝦同埋番茄薯仔湯，另外我親自包咗啲咸肉糭，送俾修哥食。」



拍攝《傑少煮意》期間，蔡一智、蘇志威準備了一堆尖銳問題考驗修哥，但修哥都輕鬆回答，更不忘大放笑彈，搞到草蜢三子都笑過不停。修哥除大讚傑仔在他心目中是最佳廚藝高手，還在節目中開金口，獻唱《一雙舊皮鞋》，叫在場所有人聽出耳油。