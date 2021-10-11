衰出軌退出3年 小室哲哉宣布復出

曾經捧紅安室奈美惠、TRF、內田有紀、Globe及華原朋美的62歲J-Pop音樂人小室哲哉，近年事業不太順，久未有大熱金曲，更被指責背妻偷食，2018年聲淚俱下說退出樂壇，近日他又蠢蠢欲動步處復出。

受盡千夫所指退出樂壇

小室2002年與Globe的主音KEIKO結婚，一直給外界好丈夫形象，2011年KEIKO因蜘蛛網膜下腔出血，導致智力退化到11歲，小室不但沒有加以照顧，2018年更爆出他與護士有染，甚至帶情婦回家過夜，當時受盡千夫所指，更流淚開記者會宣布退出樂壇。

Keiko與小室的婚姻維持了18年，今年2月26日兩人正式離婚，本月1日小室組新團TM NETWORK重新出發，昨日更出席東京六本木舉行的音樂活動《J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2021》，並現場即興創作演出，獲得外界不錯迴響。小室又透過IG公開親筆信，稱去年6月已和女護士分手，並向KEIKO道歉，「衷心地向KEIKO道歉，雖然曾表示想當面向她道歉，但最後未能見面。如果她意願復出唱歌，我會盡全力協助，或許她可能不需要我的幫忙。」

J-Pop業界歡迎小室回歸

小室宣布復出，確實受到音樂界歡迎，因近年K-Pop橫行，日本音樂圈都希望他能挽回劣勢，像人氣女團乃木坂46、秋元康等，都公開向他邀曲，一代J-Pop音樂教父的作品，仍然受當地年輕粉絲及業界期待。

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