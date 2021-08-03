被Do姐問及搲波鞋事件 193@ERROR：拍個廣告已夠買廿對

「宇宙天團」ERROR四子肥仔(梁業)、阿Dee(何啟華)、193(郭嘉駿)和保錡，昨日在Do姐主持的商台節目《口水多過浪花》接受訪問，193就早前的「搲波鞋」親自解畫，他表示，他在社交平台上載的波鞋款式，由三個很厲害的牌子聯名推出，在外國也不可能買到，他才放上IG求助，「無論係抽又好，公關、水貨店幫我又好，想有個途徑可以攞到對波鞋，因為我超想要！」

193又表示，事後該品牌已直接聯絡他，指出那對限量版波鞋即使花錢也買不到，任何人也不能留貨，他更強調，「我絕對俾得起錢，其實我拍一個廣告可能都買到十對、廿對，點解啲人會話我想要免費波鞋呢？如果有睇開我不嬲儲的波鞋，就知嗰對其實唔算係貴波鞋。這是回憶，純粹係儲，可能我唔著架。」事後，公開撰文批評193搲波鞋的KOL「家明」，遭網民鬧爆，在社交平台宣布「大辭職日」，退出其專頁，後會有期

作為ERROR的「Fashion擔當」，193自言無特別去追名牌，身上服裝多屬贊助品或是自家製作，「其實做呢行著私伙，一兩次就被認得唔會再著，除非你真係好想儲嗰樣野，好似呢對波鞋，即使用一個好貴價錢，都會買佢返嚟。」