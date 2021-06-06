調教你MIRROR｜花姐認鏡仔曾心存芥蒂曾 憂團隊會解散

《調教你MIRROR》於明天播出，今日MIRROR 11位成員、經理人花姐及梁祖堯出席記招。花姐表示看了9集，自己也忍不住落淚，並強調不會與MIRROR一齊看，免得他們看到自己軟弱一面。

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花姐又謂經調教過的MIRROR與以前有不同，表示他們團結的力量令她感到壓力，擔心他們會反自己，但經過一段時間相處後，現時與MIRROR工作是一種樂趣。提到MIRROR成員曾心存芥蒂，她直認不諱更表示為此曾開個多次內部會議，又與個別成員傾偈。她表示這一定會發生，因為大家的發展不同，自然會有比較，亦因此令他們表面上一齊工作，但私下欠缺交流。她說︰「我話做團隊唔可以咁，如果唔係MIRROR會散，但傾過好多次都解決唔到呢個問題，依家佢哋就真到不得了！」