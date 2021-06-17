調教你MIRROR｜隊長包袱沉重 Lokman爆喊：好掛住以前無拘束的魄力

《調教你MIRROR》昨晚(17日)播放第9集，承接上集由《狂舞派》的黃修平導演做評判的演戲課堂，從12位MIRROR成員選出四強，與《殺出個黃昏》的鍾雪瑩(鍾雪)演對手戲，結果由隊長Lokman(楊樂文)奪得最佳演繹奬。這位令花姐最放心的成員，原來被隊長一職壓得喘不過氣，他跟梁祖堯表示很想念以前的自己，想念那無拘無束的魄力，更忍不住落下男兒淚。

姜濤臨場「加戲」

在演戲課堂中，梁祖堯和黃修平選出姜濤、Anson Lo(盧瀚霆) 、Lokman和Tiger(邱傲然)，進入第二輪的演技戰。其中姜濤臨場「加戲」，幾乎全程全捉住鍾雪的手不放，又因忘記對白而爆肚，話題還扯到MIRROR演唱會，更自揭真正身份的姜濤，隊友笑破肚皮之餘，亦高呼「自肥可恥」叫他放開鍾雪的手。最後由Lokman奪得冠軍，梁祖堯和修平導演讚他雖是舞蹈員出身，但演戲能夠由內裡出發，自然流露。獲獎的Lokman臉上掛著滿足的笑容，事後他坦言，「我真的好鍾意演戲，也期待得獎，這是很開心的肯定。」開心，正是花姐交給阿祖的委託，她說：「希望Lokman能成為一個開心的隊長。」

Lokman是花姐眼中的最放心的成員，事事都交給他解決，不過日子久了，兩人常有爭執，花姐向阿祖表示，「他覺很點解我常常唔理他，點解只係照顧其他隊員，當時我才記得沒有照顧他，原來他也有心事要一齊分擔。」花姐形容Lokman從滿腔熱誠的隊長，漸漸變成完全想放棄做MIRROR隊長的人。事實上，作為MIRROR的隊長，Lokman亦不負眾望，不但時刻維持隊長風範，亦經常為隊友擋架，見招拆招回應傳媒，不過，這也為他帶來沉重壓力，他坦言，無法不能好好享受這個身分，令他失去很多感覺，甚至找不回初心。

在節目尾段，阿祖與Lokman傾偈，他先分享自己的蛻變經歷，鼓勵Lokman在火爆與謙卑之間取平衡，眼泛淚光的Lokman剖白道，「重睇《狂舞派3》，有啲掛住以前嘅自己。」他形看到大銀幕的自己，感覺既熟悉又陌生。Lokman在2018年拍《狂舞派3》時，才剛開始擔任MIRROR隊長。接著，他開始泣不成聲，不停以手抺淚，「好掛住以前的自己，我好掛住那種魄力，我好掛住以前無拘無束的魄力，但唔知點解我將這道力越收越埋，放低了。就是以前唔理其他人感受，可以自由奔放，推動自己行的力量。」梁祖堯指這正是重整的契機，並肯定他是真正的隊，並有信心他將來是一個開心的隊長，兩人擁抱後，Lokman笑容重現。花姐在節目播畢後，在IG限時動態留言支持Lokman：「Love u and Support u Forever。」