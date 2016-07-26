調教你MIRROR｜12子一條心面對問題 姜濤Man爆有禮勸喻私追粉

ViuTV真人騷節目《調教你MIRROR》開播以來，已有不少成員受調教，昨晚(15日)播出的第七集非常「入肉」，相信令不少鏡粉看得心痛，同時又為自己偶像敢於敢承擔感驕傲。今集還原4月「梅窩事件」的來龍去脈，姜濤真情剖白，直認MIRROR的內部矛盾存在已久，他坦言，團隊12子各有想法與生活方式，內部有不少爭拗，但一直沒機會開心見誠的傾談，經理人花姐(黃慧君)甚至擔心「攤開來講，MIRROR就冇！」但今次調教之旅讓他們好好交流，共同面對私追粉絲更是12子一條心的里程碑。雖然梅窩事件當晚有指姜濤「教訓」紛絲、「鬧爆」姜糖，但節目播畢後，不少網民都認為MIRROR態度溫和、言辭得體有禮，大讚年僅22歲的姜濤成熟有承擔，《全民造星》時的姜B已進化成「姜Man」。

剖白偶像心聲

今集先由姜濤道出個人對表演和成為偶像的想法，他自言對音樂或表演的事，甚為固執，他深信做音樂要表達自己的想法，即使花姐不認同或覺得不想理，寧願試了再改善，也不想未做就放棄。他又直言不擅長社交，雖是人人皆識的偶像，但他的初心純粹是想表演讓大家看。而花姐則形容姜濤是較易湊的鏡仔，由於成長時受過被排斥或嘲笑的挫折，但很清楚自己想法，而且眼光準確。她希望姜濤能學懂面對自己問題和社會需要，改進成為更好的自己。

姜濤：望粉絲令我驕傲

接著，梁祖堯交代MIRROR因被私追粉絲包圍，已在酒吧留守逾4個小時，MIRROR經商討後，一致通過全隊人親身勸喻粉絲離開，並議決由隊長Lokman(楊樂文)、副隊長Anson Kong(AK，江𤒹生)和當日最多粉絲的姜濤開腔勸喻，阿祖亦知會花姐，並協定謹讓她看手機拍攝的直播片段，但不將片段上載社交平台。由於事態嚴重，也是首次在沒有經理人陪同下，MIRROR全團自己面對私追問題，成員都神色凝重，Ian就緊握姜濤的手以示支持。

12位成員一字排開面對粉絲，Lokman首先對整天守候的粉絲表達謝意與慰問，繼而指出粉絲緊貼追蹤，會影響拍攝進度。AK補充說，這次入營目的是放低MIRROR的包袱，故希望粉絲給予他們空間。姜濤先對粉絲說：「辛苦晒大家！」然後向支持他的粉絲說話，「其實一直以嚟，我都好少公開同fans講嘅，包括私追問題，因為很開心大家陪住我哋，陪住我，但呢個trip，大家嘅行為令我有少少唔開心，我唔想同大家隱瞞，我有責任保護你哋，唔想你哋俾我以外嘅人話，與其俾工作人員話，不如我自己講出嚟，因為呢個係我工作一部分，我有責任拍出一個好節目畀大家睇，但我冇諗到大家嘅存在會阻礙我工作，一直以來我哋坐冷氣房，你哋喺外面等，辛苦晒大家，但希望我哋可做到雙贏，希望大家返去休息，呢個trip或繼續的綜藝拍攝，可以畀少少空間我哋，一來大家危險，二來真係阻住我哋工作，希望大家成為令我驕傲嘅一分子，唔好令我難做。我唔阻止你哋繼續留低，因為係你哋嘅自由，但若果私追跟得太貼嘅話，我係唔會對大家作出任何反應，希望大家快啲離開。」Lokman希望粉絲能消化他們的說話和行動，然後12子手拖手向粉絲鞠躬。

開心見誠盼更團結

事後，阿祖與年紀最小的姜濤、和Tiger(邱傲然)在房間傾偈，Tiger直言MIRROR早應該跟粉絲講清楚，因為真的會妨礙工作，他與姜濤都認為今次事件難忘，姜濤形容是團隊的一個里程碑，「出道以嚟，私追問題，造成內部矛盾的原因之一，大家能團結面對外界問題，我覺得好難忘。」在第五集(11日)中，Anson Lo(盧瀚霆)曾表示被指洩露團隊行蹤，深感委屈，姜濤坦言團隊成員曾彼此懷疑，但今次事件足證12子是一條心。不過，他深知大家不會因一件事，從此團結沒隔閡，「「時間久了，不管是外界因素還是利益紛爭，一定會再出現呢啲磨擦，我希望可繼續改變，老實講，出道至今，我們開過很多次會，傾過很多次內部嘅事，花姐、很多部門都罵過，中間經歷過團結、分歧，這是其中一次，很希望能保持團結。」他自言起初對MIRROR不算完全投入，但隨著外界的評價越高，他越感到自己作為成員的驕傲，故期望這次旅程後，大家能開心見誠，「之前發生很多事，花姐甚至唔敢讓我們坦誠地談，因為攤開來講，MIRROR就會冇。」聽罷，阿祖更深體會MIRROR的身心疲累，他鼓勵說，「雖然你哋像是已很累，但只係出道兩年半，絕對有機會成為一個傳奇。」節目結束時，姜濤表示不想討論事件誰對誰錯，因為雙方都有責任，以後會更重視跟粉絲的關係。