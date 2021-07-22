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貪父攞足13年錢｜Britney最快今年脫父魔爪
14 小時前
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BritneySpears濫用監管監管權佛羅里達州
貪父攞足13年錢｜Britney最快今年脫父魔爪
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Jamie當Britney是搖錢樹。
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Lynn講大話，冇花姐姐金錢。
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Britney在13年來不停工作，沒有生活自由。

樂壇天后Britney Spears早前入稟法院指控父親Jamie濫用監管，申請取消父親的監管權。雜誌《People》取得法庭的相關文件，Britney目前資產約5,800萬美元，其父監管Britney達13年，每月拿取工資16,000美元再加房屋津貼，另外照顧母親和妹妹的一切開支。Britney早前於法庭透過視像作供：「我一直被監護人威脅，如我反抗，就會受懲罰。」美媒指，Britney律師提交的文件可信性甚高，今年12月開審時，法官將會即時取消Jamie的監管權。

百萬美元幫妹妹買豪宅

法庭文件說明，Britney曾花100萬美元資助妹妹Lynn於佛羅里達州購買豪宅，但Lynn早前向傳媒表示，從沒有用姐姐一分一毫。曾為名導史提芬史匹堡(Steven Spielberg)、影帝辛潘(Sean Penn)打官司、現任Britney律師的Mathew rosengart表示，絕對有信心解除Jamie的監管權，令Britney重獲自由。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/貪父攞足13年錢｜britney最快今年脫父魔爪-277644
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