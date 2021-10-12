賭命夫妻｜人夫玩出火被指劇情安排 人妻Teris & Ruby有回應

由火火及陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》，日前播出一眾人夫與「PTGF」出海開派對，他們事前不知道太太也同在船上。人夫Dennis不虞有詐，不知道跟他咀嘴的並不是「PTGF」，而是太太Teris，嬲到Teris當時摑了Dennis一巴。

劇本安排Teris發火？

這一集引來勁大迴響，Dennis被網民鬧爆，亦有人認為「認真便輸了」，指Dennis被摑是劇情需要。Dennis太太Teris事後在IG回應被問到是否有劇本，她說︰「冇劇本的，但係每個人妻玩的遊戲、每個人嘅setting都不同。」她指每一個遊戲設定都是製作組的安排，而老公的反應都是真實，而她們就是要看老公有何反應。她又指當時對Dennis非常失望「嬲到震」，並指當時喊到成個豬頭，就連節目組也以為他們會離婚，不斷安慰及解釋，到最後她終於釋懷，又指節目令他們的關係有改善。

Ruby︰前一日先知

另一人妻Ruby亦在IG回應網民指有劇本安排的說法，她寫道︰「真人騷直到我call time前一日先知要著咩衫、帶啲乜，上到車好似標心咁唔知自己去緊邊……直到個個都喊晒、,直到個個都有得著、反省、領悟。一個字信，信任製作組，全程投入，咁先會拍到真人show嘅真實性。」