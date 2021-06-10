迪子擬到台灣讀書 阿晨教整party food迎奧運

迪子及YouTuber阿晨昨日到社區中心做義工，並向在場長者派發食物及玩遊戲。迪子表示可以做善事感到開心，適逢今個月生日的她表示向來不太重視生日慶祝，所以與親友簡單食飯。她透露待疫情緩和之後，有意到台灣進修。

YouTuber阿晨近日憑住香港開電視《30分鐘大餸》人氣急升，他表示自己的工作在該社區中心附近，平時也會去街市買餸拍煮食片，對這邊的街坊及環境好有親切感，加上小時候由嫲嫲湊大，所以做義工幫返老人家感覺特別窩心及有意義。

問到他未來有何新搞作，阿晨說︰「呢排除咗自己channel，都一路幫緊香港開電視拍攝《30分鐘大餸》呢個節目，因為嚟緊奧運，早前特登拍攝咗一集教大家做啲又靚又簡單嘅party food，俾大家都可以預備定喺屋企一路食住一路睇呢個盛事。同時間我嘅樂隊The Origin都密鑼緊鼓咁進行緊錄音嘅工作， MV亦都製作中，希望作品可以快啲有同大家見面。」