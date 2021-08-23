鄧俊文謝影雪睇《攣攣成人禮》 Serrini自揭後台瘀事

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪日前入場觀看梁祖堯﹑Serrini及湯駿業等主演的音樂劇《攣攣成人禮》。謝影雪在其IG story分享與Serrini的合照，以及轉載與葉巧琳的合照。謝影雪更大讚Serrini是「令我耳朵懷孕嘅女人」。

其後Serrini在facebook自揭瘀事，她指完騷之後，有人表示「XXX、XXX想搵你影相」，Serrini稱沒有問題後，便跟出去跟這兩人士拍照。惟對方跟她介紹眼前兩人時，Serrini不認識他們，而她旁邊的朋友便提醒她說︰「我個fd望住我，原來係奧運攞獎牌嘅人嚟嘅。」亦即是鄧俊文和謝影雪。Serrini說︰「I’m verli sorry因為我記人名同埋樣真係非常差。」

然而，瘀事不止一單，Serrini續說︰「跟住我話：『最近我都買左塊羽毛球拍打下』然後同隔籬隊友s chitchat話，『gel甲真係唔適合打羽毛球呢』，佢地就『喔⋯』#講多有更尷尬的對望」連湯鎮業也忍不住留言表示自己當時在場，更附上三個掩面的emoji公仔，可見當時氣氛非常尷尬。