鄭俊弘出埠登台 拍住鍾嘉欣到美加開騷

過往不少藝人都出埠登台搵錢，但過去因為疫情開係，海外登台全部暫停。隨住疫情緩和，鍾嘉欣與鄭俊弘將於9月到賭城 Reno登台獻唱，演唱會名命為《 We Are Back 》。

負責安排港台藝人到美加登台的負責人Angus說︰「過去兩年業界在疫情嘅打擊下好多兄弟姊妹都冇工開，現在疫情開始緩和嘅情形下終於可以再次在美國舉行演唱會對業界來講一定係一個好消息，好希望所有人都可以好快回復到之前正常嘅生活，而且身在美國嘅華人都已經接近兩年冇機會現場欣賞到任何演唱會，希望透過今次嘅演唱會將正能量發放到海外華人嘅圈子裡面。」





鍾嘉欣表示好榮幸能夠成為首個疫情之後在美國開騷的香港藝人，希望將快樂同娛樂傳遞到世界另一邊，亦可以為所有人打打氣，希望人人有工開！她又稱今次演唱會取名 《 We Are Back 》有特別意義︰「希望除咗代表我哋可以再一次在美國開 Show之外，亦都係代表所有嘢都可以回復返疫情之前一樣！」