鄭俊弘廿日狂操到幾乎休克 何雁詩︰為公司犧牲值得嗎？

鄭俊弘參與無綫舉辦的《明星運動會》的拳擊項目，儘管他曾學過蔡李佛、西洋拳及泰拳，但因久未操練，現在可說是從零開始。早前他表示希望透過兩星期的訓練，令他足夠上擂台比賽。今日鄭俊弘的太太何雁詩上載一張他的浸浴照片，表示鄭俊弘在廿日內減超過15磅，並指減磅的過程整不健康，心痛老公為公司犧牲了健康。

何雁詩表示鄭俊弘每天需要接受3小時拳擊訓練，並且回家還要跑步1小時，連她也為老公感到身心俱疲。她說︰「平時我們工作後的樂趣就是去吃頓好的，最近每天你只能吃雞胸和蔬菜，零糖零鹽。頭10天進展理想，到最後這星期我們還有10磅要跌，所以不單是吃得清淡，還要控制份量到只有兩隻蛋白，餓了再吃一口energy bar。」

她續指鄭俊弘不停接受訓練、跑步，晚上再浸熱水涼，她說︰「別以為浸熱水涼好舒服，其實為了甩水，他浸的水溫是熱得快要燙手（備註：這種方法是超級不健康，不要在家試）每次你浸浴，我必須在旁，因為每一次妳上水也是幾乎休克的狀態。道你早幾天在訓練時候暈倒，我真的好想哭，就連我媽看到你最近的狀態也好想哭。我問你，為了公司一個節目犧牲自己的健康值得嗎？ 然後你說：我不是為了公司，我是為了自己，我要證明給自己看我是可以的。」

她見到老公的付出，有感而發寫道︰「有時候就是這樣做一些令自己『不舒服』的事情，跳出自己comfort zone 才會得到一些難忘的經歷。所以，我支持你，支持你為自己創造一些回憶。這種堅持，正是我想為大家分享最近感受的原因，他inspire了我，也希望能inspire大家去挑戰自己。」