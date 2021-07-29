陳慧珊再踏舞台 偕馬天佑11月開演唱會

早前無綫深夜重播羅嘉良與陳慧珊主演的《先生貴性》，大家都非常想念陳慧珊，而她與羅嘉良合唱的《對你，我永不放棄》更獲網民大讚好聽。由於陳慧珊近年甚少幕前作品，一度有傳她退出娛樂圈，今日馬天佑宣布11月的演唱會將會請來陳慧珊一同演出。

馬天佑於11月5日在麥花臣場館舉行人生首個演唱會《Reinvent ion 馬天佑 衫。重奏》，他邀請了陳慧珊、關心妍、何嘉莉、張新悅、 趙頌茹及谷祖琳參與演出。他指今次個唱不單止於形象及舞台設計上花盡心思 ，更為六位女星帶出內心最希望呈現的一面給觀眾欣賞。「今次Show名叫《Reinvention 馬天佑 衫。重奏》，「Reinvention」（再發現） 係指我會用自己嘅方法，去「Invent」（發現） 呢六位女星嘅可能性。同埋，我亦希望可以藉此機會去「Reinv ent」自己（再發現），令自己可以跳出Comfort Zone去做一啲未做過，但又好想去做嘅事。」

問到他邀請這六位女星的原因，全因為馬天佑都是她們 的「小Fans」。他說︰「 佢哋嘅歌喺我成長路上有好大嘅影響， 而佢哋所有嘅歌我都聽到滾瓜爛熟。除此之外， 我喺佢哋身上見到有好多可能性， 所以希望喺呢個演唱會上面幫佢哋突破到另一個層次， 俾從未見過嘅一面大家睇。今次係我第一次舉行演唱會， 依家仲有好多嘢努力籌備中， 希望大家到時都可以入場見證我嘅第一次。」