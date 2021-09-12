雙十結婚｜吳若希開工度過 方健儀po昔日婚照

吳若希與方健儀同樣與另一半在10月10日結婚，二人今日在社交平台貼上照片，慶祝結婚周年紀念。

4年前的今日，吳若希與Alex在當時的老闆何哲圖見證下簽紙結婚，她受訪時稱選擇10月10日結婚，除了是好日之外，更有「十全十美」的意思。今日她上載老公Alex探班的照片，留言說︰「有咩驅使你結婚周年都要開工啊？係＃青春本我呀！我咁青春！一定要開住工證明自己結完婚都係好青春。」原來吳若希有份參與《聲夢》學員主演的新劇《青春本我》。

方健儀窮遊歐洲兼拍婚照

方健儀上載當日的婚照及近照，提到他們當時沒有龐大儲備籌備婚禮，二人的婚照也是窮遊歐洲時順道拍攝，由丈夫帶腳架親自操刀。她提到二人的服飾非常便宜，當時他們要一袋二袋迫上巴士及地鐵，非常狼狽，但當地人見到他們的衣著知道是準新人，紛紛送上祝福。

方健儀留言︰「11年後的今日，洪生已著唔落該件白裇衫，佢只肯著白Tee(已經好俾面)，我搵唔番當年的白裙，但喺出入口店竟然買到條$60嘅裙，重溫當年的點滴。11年前對著佢，會疑惑點對住呢條友過世，11年後的今日回望，時間似乎過得太快。兩夫妻，最重要，人生高低起跌，都有對方在場。」