Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
雙十結婚｜吳若希開工度過 方健儀po昔日婚照
3 小時前
#Hashtags
吳若希方健儀
雙十結婚｜吳若希開工度過 方健儀po昔日婚照
news-images
吳若希要在工作中度過。

吳若希與方健儀同樣與另一半在10月10日結婚，二人今日在社交平台貼上照片，慶祝結婚周年紀念。

4年前的今日，吳若希與Alex在當時的老闆何哲圖見證下簽紙結婚，她受訪時稱選擇10月10日結婚，除了是好日之外，更有「十全十美」的意思。今日她上載老公Alex探班的照片，留言說︰「有咩驅使你結婚周年都要開工啊？係＃青春本我呀！我咁青春！一定要開住工證明自己結完婚都係好青春。」原來吳若希有份參與《聲夢》學員主演的新劇《青春本我》。

news-images
方健儀分享11年前的婚照。

方健儀窮遊歐洲兼拍婚照

方健儀上載當日的婚照及近照，提到他們當時沒有龐大儲備籌備婚禮，二人的婚照也是窮遊歐洲時順道拍攝，由丈夫帶腳架親自操刀。她提到二人的服飾非常便宜，當時他們要一袋二袋迫上巴士及地鐵，非常狼狽，但當地人見到他們的衣著知道是準新人，紛紛送上祝福。

方健儀留言︰「11年後的今日，洪生已著唔落該件白裇衫，佢只肯著白Tee(已經好俾面)，我搵唔番當年的白裙，但喺出入口店竟然買到條$60嘅裙，重溫當年的點滴。11年前對著佢，會疑惑點對住呢條友過世，11年後的今日回望，時間似乎過得太快。兩夫妻，最重要，人生高低起跌，都有對方在場。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/雙十結婚｜吳若希開工度過-方健儀po昔日婚照-288107
#Hashtags
吳若希方健儀
Am730

《生化危機》首部曲 浣熊市始發

Stanley@MIRROR跟曾江合作拍廣告 心情又驚又喜：佢嘅戲令你跌入去

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
《生化危機》首部曲 浣熊市始發
Am730
Am730
Stanley@MIRROR跟曾江合作拍廣告 心情又驚又喜：佢嘅戲令你跌入去
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多