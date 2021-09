香港同志影展|閉幕電影《午夜天鵝》草彅剛首演跨性別女生

第32屆《香港同志影展》(HKLGFF)將於2021年9月11至25日舉行,縱然疫情為影業界帶來前所未有的嚴峻考驗,HKLGFF作為亞洲史上最悠久的同志影展,今屆仍會搜羅不同類型題材的優秀同志電影在香港戲院公映。

影展由韓國和台灣的作品掀序幕,其中由韓國導演金趙光秀執導的《同一天台上》,是導演繼9年前的《兩個婚禮一個葬禮》後再獲選為開幕電影,影片講述潮爆靚仔網紅與摰友知己同居的故事,青春新世代的友情與浪漫史,溫暖又窩心。另一齣台灣愛情喜劇《揭大歡喜》,全女班上陣,更是今年鹿特丹影展「大銀幕」單元競賽作品。

草彅剛演跨女橫掃日本頒獎禮

最受關注是由草彅剛首次演跨性別女生的閉幕電影《午夜天鵝》(Midnight Swan),此片橫掃日本各大頒獎禮,榮獲第44屆日本電影學院獎最佳影片、最佳男主角、最佳新人獎,並獲得第23屆烏甸尼遠東電影節金桑獎。此片講述草彅剛演的跨女在夜店表演變裝版天鵝湖,同時收留愛跳芭蕾舞的外甥女(服部樹咲飾),帶來一部愛不分性向,愛無懼俗世,愛是互相扶持實現夢想的感人勵志電影。

香港短片免費睇

至於焦點導演多年來一直關注同志族群與性別議題的周美玲,影展除了放映其驚悚情慾新作《愛 · 殺》(Wrath Of Desire),還會讓觀眾重溫她的「台灣同志三部曲」:《豔光四射歌舞團》、《刺青》和《漂浪青春》。

值得留意是短片系列,今屆將於Eaton HK免費放映以《香港故事》為題的短片,包括播放《繞了路》(May You Stay, Forever Young)、《生者如斯》(Live On Without Me)及《非婚之婚》(Like A Marriage) 三套本地電影創作,還有製片人於每場映後分享創作劇本心得,讓有意參加短片劇本創作比賽的人士帶來更多的刺激與啟迪。詳情及報名可瀏覽www.hklgff.hk。