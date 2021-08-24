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香港同志影展｜閉幕電影《午夜天鵝》草彅剛首演跨性別女生
30 分前
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香港同志影展草彅剛午夜天鵝揭大歡喜同一天台上周美玲香港故事繞了路生者如斯非婚之婚談善言
香港同志影展｜閉幕電影《午夜天鵝》草彅剛首演跨性別女生
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草彅剛在《午夜天鵝》演在夜店表演天鵝潮的跨性別女生。

第32屆《香港同志影展》（HKLGFF）將於2021年9月11至25日舉行，縱然疫情為影業界帶來前所未有的嚴峻考驗，HKLGFF作為亞洲史上最悠久的同志影展，今屆仍會搜羅不同類型題材的優秀同志電影在香港戲院公映。

影展由韓國和台灣的作品掀序幕，其中由韓國導演金趙光秀執導的《同一天台上》，是導演繼9年前的《兩個婚禮一個葬禮》後再獲選為開幕電影，影片講述潮爆靚仔網紅與摰友知己同居的故事，青春新世代的友情與浪漫史，溫暖又窩心。另一齣台灣愛情喜劇《揭大歡喜》，全女班上陣，更是今年鹿特丹影展「大銀幕」單元競賽作品。

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韓國溫馨小品《同一天台上》獲選為同志影展的開幕電影。
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台灣愛情喜劇《揭大歡喜》，由全女班上陣。

草彅剛演跨女橫掃日本頒獎禮

最受關注是由草彅剛首次演跨性別女生的閉幕電影《午夜天鵝》(Midnight Swan)，此片橫掃日本各大頒獎禮，榮獲第44屆日本電影學院獎最佳影片、最佳男主角、最佳新人獎，並獲得第23屆烏甸尼遠東電影節金桑獎。此片講述草彅剛演的跨女在夜店表演變裝版天鵝湖，同時收留愛跳芭蕾舞的外甥女(服部樹咲飾)，帶來一部愛不分性向，愛無懼俗世，愛是互相扶持實現夢想的感人勵志電影。

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草彅剛在《午夜天鵝》照顧愛跳芭蕾舞的外甥女，發展感人勵志的故事。

香港短片免費睇

至於焦點導演多年來一直關注同志族群與性別議題的周美玲，影展除了放映其驚悚情慾新作《愛 · 殺》(Wrath Of Desire)，還會讓觀眾重溫她的「台灣同志三部曲」：《豔光四射歌舞團》、《刺青》和《漂浪青春》。

值得留意是短片系列，今屆將於Eaton HK免費放映以《香港故事》為題的短片，包括播放《繞了路》(May You Stay, Forever Young)、《生者如斯》(Live On Without Me)及《非婚之婚》(Like A Marriage) 三套本地電影創作，還有製片人於每場映後分享創作劇本心得，讓有意參加短片劇本創作比賽的人士帶來更多的刺激與啟迪。詳情及報名可瀏覽www.hklgff.hk。

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香港短片《生者如斯》由談善言主演。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/香港同志影展｜閉幕電影《午夜天鵝》草彅剛首演跨性別女生-283393
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