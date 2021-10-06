魷魚遊戲｜鄭浩妍上名嘴節目解木頭人之謎

Netflix人氣韓劇《魷魚遊戲》熱潮攻陷全球，登上90個國家排名榜冠軍。劇中主角李政宰昨日率領朴海秀、鄭浩妍、魏嘏雋以視像形式接受美國名嘴Jimmy Fallon訪問，大談《魷魚》趣事。模特兒出身的鄭浩妍被問到「123木頭人」的由來，鄭浩妍表示：「韓國小學課本有兩個角色，男叫哲秀，女叫英煦，木頭人就是英煦了。」英煦是韓國80年代小學課本人物，勾起不少網民回憶。至於朴海秀透露一個神奇經歷：「《魷魚》在9月17日下午4點上架，兒子於3點50分出世，對我來說，BB是種幸福，友人也叫他做魷魚寶寶。」

朴秉憲回歸續集

《魷魚》熱爆全球，有傳Netflix順勢開拍續集，《魷魚》導演黃東赫接受英國《泰晤士報》訪問表示：「續集會與Netflix商量怎做，但肯定劇中勝出者李秉憲會參演。另外，續集會探討警察問題。」

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