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魷魚遊戲｜鄭浩妍上名嘴節目解木頭人之謎
18 分前
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Netflix魷魚遊戲鄭浩妍李政宰JimmyFallon
魷魚遊戲｜鄭浩妍上名嘴節目解木頭人之謎
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美國名嘴Jimmy Fallon也邀請《魷魚》演員訪問。

Netflix人氣韓劇《魷魚遊戲》熱潮攻陷全球，登上90個國家排名榜冠軍。劇中主角李政宰昨日率領朴海秀、鄭浩妍、魏嘏雋以視像形式接受美國名嘴Jimmy Fallon訪問，大談《魷魚》趣事。模特兒出身的鄭浩妍被問到「123木頭人」的由來，鄭浩妍表示：「韓國小學課本有兩個角色，男叫哲秀，女叫英煦，木頭人就是英煦了。」英煦是韓國80年代小學課本人物，勾起不少網民回憶。至於朴海秀透露一個神奇經歷：「《魷魚》在9月17日下午4點上架，兒子於3點50分出世，對我來說，BB是種幸福，友人也叫他做魷魚寶寶。」

朴秉憲回歸續集

《魷魚》熱爆全球，有傳Netflix順勢開拍續集，《魷魚》導演黃東赫接受英國《泰晤士報》訪問表示：「續集會與Netflix商量怎做，但肯定劇中勝出者李秉憲會參演。另外，續集會探討警察問題。」

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不用污糟的鄭浩妍回復美艷。
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鄭浩妍說木頭人是源自小學課本人物。
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朴海秀的BB花名叫魷魚寶寶。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/魷魚遊戲｜鄭浩妍上名嘴節目解木頭人之謎-287786
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